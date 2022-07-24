شؤون الحرمين تطلق برنامج حفظ السنة النبوية في المسجد الحرام

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع السنة والسيرة النبوية، أمس، برنامج “حفظ السنة النبوية” في توسعة الملك فهد حفظه الله. رحمته في الجامع الكبير.

أهداف البرنامج

أوضح وكيل الأمين العام لشؤون التأهيل والتدريب والإثراء الدكتور وليد بن صالح بسماد، أن هذا البرنامج يهدف إلى حفظ الكتاب المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي – المتعلم حفاظا – على النحو التالي وكذلك ة الاتفاق مع تحفيظ المفردات والحفاظ على تحقيق مرام من أدلة الجمل للتسجيل يشترط حفظ القرآن الكريم كاملاً للمشاركة في الجمع بين الصحيحين ونصف القرآن الكريم. لتحقيق الهدف.

العلامات برنامج تحفيظ السنة النبوية، أمور الحرمين