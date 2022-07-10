شؤون الحرمين توفّر 4 شاشات تفاعلية بـ 6 لغات

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (4) عروض تفاعلية بـ (6) لغات، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لقياس رضا زوار المسجد الحرام، والمساهمة في النهوض بالخدمات والشركات. الحوكمة بجميع أشكالها.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تراقب الشاشات انطباعات الحجاج بطريقة سهلة وتفاعلية من خلال التعبير عن حركة اليد سواء بالإعجاب أم لا، وقياس الأداء والجودة والتميز ورضا الرجال والنساء المكلفين بها. مسجد.

تتميز الشاشات بدعمها لقراءة آراء (10) أشخاص في نفس الوقت للتعبير عن انطباعاتهم بشكل مميز، والقدرة على تحديد جنس ونوع الأشخاص أثناء التقييم (ذكر، أنثى، طفل).، مثل تحديد العمر التقريبي للأشخاص الذين أجروا التقييم وربط انطباعاتهم حسب مسار الحجاج والخدمات المقدمة لهم، وتوجيه مراقبة وتحليل الانطباعات وتصورها في الوقت الحقيقي على الطريقة الدنماركية.