شؤون الحرمين ووفد وزارة الدفاع يناقشان تطوير مجالات التعاون المشترك

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اجتماعا مع الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع. وبحث سبل التعاون المشترك بينهما ترأس الاجتماع الشيخ عبدالله بن حمد الصولي وكيل الأمين العام لشؤون المرشدات والمرشدات.

جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، والاتفاق على سلسلة من المبادرات النوعية التي تتمثل نتائجها في عبر الانترنت. مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

التحالفات والاتفاقيات

وفي ختام الاجتماع، أعربت الشخصيات المرموقة عن امتنانها لسعادة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على دعمه لهذه الشراكات والترتيبات. .

حضر اللقاء معالي وكيل الأمين العام لشؤون الإمام والمعزيم الشيخ محمد بن أسامة خياط ونائب وكيل الوزارة لشؤون الإرشاد والإرشاد الشيخ إبراهيم شيبة وسعادة مدير عام الإدارة العامة. الاتفاقيات والشراكات أعضاء المجتمع، الأستاذ عبد الرحمن الوابل، مدير عام شؤون الإرشاد والتوجيه ماجد المسعودي، وسعادة مدير عام الإدارة العامة لشؤون القرآن والكتاب الشيخ غازي الذيباني، و مساعد مدير عام معهد الشيخ عثمان قاضي للمسجد الحرام. ترأس وفد الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الحسيني، وبحضور مجموعة من أصحاب السعادة القيادات والمسؤولين من الإدارات الدينية والتعليمية في مختلف القطاعات والمناطق. .