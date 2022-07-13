شائعات لاحقت نيرمين الفقي بالارتباط من مشاهِيْر.. أحدثهم أبو هشيمة

شائعات زواج الممثلة المصرية نرمين الفقي لا تتوقف!

قبل ساعات، فوجئت نرمين بشائعات ارتباطها برجل أعمال قيل إنه أحمد أبو هشيمة، زوج الفنانة ياسمين صبري السابق، والتي انفصلت عَنّْها مؤخرًا.

نشأت هذه الإشاعة بعد أن نشرت الفنانة صورة عبر وظيفة الأستوري على حسابها على إنستجرام، تظهر فِيْها يد امرأة ترتدي خاتم خطوبة من الماس، بينما تعانقها يد رجل يرتدي ساعة فاخرة، وعلى الرغم من ذلك. لم تشر إلَّى أن يد المرأة هِيْ يدها، اعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعلن خطوبتها.

ثم بعثت نرمين الفقي برسالة عبر حسابها على إنستجرام، نفت فِيْها تمامًا صحة هذه الإشاعة.

خلال مسيرتها الفنية، تعرضت الفنانة المصرية للعديد من الشائعات التي تربط اسمها بالمشاهِيْر، كان آخرها قبل نحو شهر عَنّْدما تم الإعلان عَنّْ زواجها من المصور رامي أنور بسبب صورة جمعتها.

لكن الفنانة خرجت فِيْ جميع الأوقات ونفت شائعات ارتباطها.

تعيش نرمين الفقي حياة عزباء رغم أنها تبلغ من العمر 50 عامًا، وعلقت سابقًا بأن سبب تأخر زواجها يعود لشعورها بالمسؤولية تجاه والدتها، خاصة أنها كانت تمر بأزمة صحية كبيرة. وكان من الصعب تركها واتخاذ قرار الزواج، وبعد رحيلها لم يتقدم بخطبتها على الشخص المناسب.

وأكدت الفنانة أن مواصفاتها يجب أن تكون مسؤولة وعطاء وأن تكون رجلاً فِيْ أفعالها بشكل عام، مؤكدة أنها لا تهتم بالأمور المادية وتكتفِيْ بالارتباط بشخص تحبه.