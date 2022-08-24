نفى شائعة خبر وفاة الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى ، بالحديث عن خبر وفاة الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، الذي تم الحديث عنه بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وانه قد توفي، وسوف نقدم لكم ونوافيكم بكافة الاخبار حول هذه الشائعة التي تم تداولها بشكل كبير في الايام القليلة الماضية، هذا وقد تم تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر صفحات الانترنت بشكل كبير وتم تقديم هذا الخبر ،وقيل انها شائعه قام بها العديد من الاشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي.

نفى شائعة خبر وفاة الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى

كان مجدي يعقوب البروفيسور المصري الذي درس في بريطانيا جراحة القلب من مواليد مدينة بلبيس في محافظة الشرقية في مصر، واصوله تنحدر الى محافظه المنيا، درس في جامعة الازهر وتخرج منها في القاهرة، وتعلم واكمل تعليمه في مدينة شيكاغو حيث انتقل الى بريطانيا في العام 1962 ميلادي، ليعمل في مستشفى لندن، درس علم القلب والرئتين في مستشفى هارفيرد عام 2001 وكان مدير لقسم الابحاث العلمية، و في عام 1992 وعند انتقاله الى مصر تم تعيينه في المعهد القومي للقلب والرئتين، وكان من أكثر الشخصيات التي كان لها دور كبير في عالم الطب المصري وفي تطور الطب المصري حيث يعتبر من أوائل من ادخل طب القلب الحديث لمصر.

السيرة الذاتية مجدي يعقوب

السيد مجدي يعقوب وهو بروفيسور مصري ولد عام 1935 ميلادي في مدينة بلبيس في محافظه الشرقية في مصر، وهو من عائله قبطية ارثوذكسية، كان اصول عائله تنحدر الى المنيا، درس طب القلب في القاهرة ثم انتقل ليكمل الدكتوراة في جامعة هارفرد في كاليفورنيا.

خبر وفاة الدكتور مجدي يعقوب

الدكتور مجدي يعقوب يعتبر من اهم الدكاترة في الوطن العربي في طب جراحة القلب، ركز الدكتور مجدي يعقوب على دراسة القلب، وهو من افضل الجراحين في العالم العربي والاجنبي وهو متزوج من الأنسة مارينا وانجب منها ثلاث ابناء، وانتشر في الاواني الأخيرة، خبر مرض الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلوب واكدت اللجان الطبية في جمهورية مصر العربية ان ذلك الخبر غير صحيح وانه مجرد اشاعات انتشرت لاكتساب عدد كبير من المتابعين، وتم نفي ذلك الخبر.

والدكتور مجدي يعقوب يتمتع بصحه جيده وهو يبلغ من العمر 83 عاما ولم يعاني من اي امراض كما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.