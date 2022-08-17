شاب تايلندي يجهش باكيًا خلال قراءته آيات تحث على البر بالوالدين

و أجهش الشاب التايلندي شريف عبدالله عيسى باكيًا ومتأثرًا خلال قراءته آيات تحث على بر الوالدين، في مشهد مؤثر بقاعة الاستماع لقراءات المتسابقين في مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بمملكة تايلند بمشاركة 3000 متسابق ومتسابقة على المستوى الوطني، وتقدر جوائزها بنصف مليون ريال.

تحفيز أبناء المسلمين في تايلاند

جاء ذلك في بداية التصفيات التي انطلقت بحضور وزير الثقافة التايلاندي السيد إيثيفول خونبلومي والسيد عصام بن صالح الجتيلي القائم بأعمال سفارة خادم البلدين. المساجد في بانكوك، للمسابقة التي تسعى إلى تحفيز المسلمين التايلانديين على حفظ القرآن الكريم والمنافسة فيه، في فندق التراث.

المتأهلون للمسابقة

جدير بالذكر أن 31 متنافسًا من أصل 388 شاركوا في الجولات التمهيدية سيتنافسون من بين ما مجموعه 3000 متقدم من مختلف المقاطعات والمدن في تايلاند، حيث سيتم اختيار ثلاثة طلاب من كل فرع للفوز. جوائز المسابقة بفروعها الأربعة وتقدر جوائزها بنصف مليون ريال.