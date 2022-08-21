تفاصيل شاب تونسي يلقي نفسه داخل بئر في القيروان الجنوبية ، اثر واقع مؤلم وحادث شهدته تونس لهذا اليوم فإن وسائل الاعلام في تونس فقد أبلغت ان حادثا وقع في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت الموافق 20 من شهر أغسطس لعام 2022 في منطقة اصيل الخضراء التابعة لمحافظة القيروان الجنوبية، وكان يعاني هذا الشاب البالغ من العمر 36 عاما من إصابات خطيرة اثر وقوعه في البئر حيث بادرت اسرته الى ابلاغ الجهات المختصة بذلك عقب علمها بسقوط ابنهم في البئر.

شاب تونسي يلقي نفسه داخل بئر

توجهت قوات الدفاع المدني والحرس الوطني والحماية المدنية في منطقه القيروان الجنوبية فيس تونس الى موقع الحادث وقاموا بإخراج الشاب من البئر وطمأنة اهله انه على قيد الحياة، ثم تم اخذ الشاب الى وحده العناية في المستشفى لأجراء الفحوصات العلاجية وتلقي العلاج اثر الجروح التي حصل عليها في واقع الحادثة، وكانت مصادر في المستشفى قد تحدثت عن ان الشاب لم يعاني من اي اعراض قد تودي به الى الوفاة ولكنها جروح طفيفة ومتوسطة يمكن معالجتها.

تفاصيل شاب تونسي يلقي نفسه داخل بئر في القيروان الجنوبية

وما صدر عن الحادثة بعد ان قام الشاب بالخروج من البئر العميق الذي وقع فيه فقد تبين وقوع إصابات متفاوتة في حالته بين خطيره ومتوسطة وطفيفة في انحاء جسمه حيث توجهها بسرعه قوات الحرس الوطني والحماية المدنية الى موقع الحادثة لينتشلوا الشاب ويخرجوه الى المستشفى ويقوم بفحص حالته بحضور اهله في ذلك المكان، وقد تبين ان كل شيء حصل فجأة اثر نوبة قد اصابت الشاب ادت به الى القاء نفسه في البئر.

وهذا الحادث ليس الأول من نوعه في تونس بل تعدد ذلك العديد من الحوادث التي تؤسف الضمير وقد تحدثت مصادر عن ان الشاب قد أوقع نفسه متعمدا بحجه الانتحار في هذا البئر ولكنه ولحسن الحظ لم يمت، وقد تم انتشاله من البئر وإعطاء العلاج النفسي والجسدي له بعد وقوع الحادث المؤسف، وقد تمت الأمور على أفضل حال عندما تم التدخل من قبل قوات الدفاع المدي لانتشال الشاب من البئر.