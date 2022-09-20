أحدث مقطع فِيْديو للفنانة المغربية دنيا بطمة ردود فعل متباينة، ظهرت فِيْه وهِيْ تغني فِيْ إحدى الحفلات التي قدمتها، فِيْما وقف شاب بجانبها على خشبة المسرح، يلقي عليها النقود.

واعتبر كثير من المتابعين هذا السلوك “استفزازيًا” وغير مناسب لها، فِيْما سخر آخرون من الأمر، وعلّقوا على أنها “بعد الطلاق تميل إلَّى أن تكون راقِصَّة”.

بينما دافع طرف آخر عَنّْ دنيا بطمة، مشيرًا إلَّى أن الشاب أحرجها برمي النقود عليها ولم تستطع إيقافه، لذا رد المعترضون مجددًا بأنها بدت متقبلة للأمر ورضا عَنّْه، ولم يمنعوه. عَنّْ طيب خاطر. .

وزعمت متابعة أن دنيا هِيْ التي نشرت الفِيْديو لإغضاب زوجها محمد الترك “الكل يعلم أنها من أحاطت به للتحقيق مع زوجها”. وأضاف آخر “لماذا تتفاجأ بكَمْ هذا الواقع بالنسبة لمعظم الفنانين لا يوجد شيء جديد”.

وكتب معلق ثالث “سؤال كل المغنين الذين يذهبون إلَّى أكياس السرج وينفقون عليها نقود سخيفة”. وقالت أخرى ما الفرق بينها وبين نجوى كرم لمن عمل معها فِيْ نفس الحركة قام الحزب وزأر، فقالت له لا أحب هذه الرخص.

دنيا بطمة تتجاهل أزمتها مع زوجها محمد الترك

ترددت أنباء عَنّْ تجاهل الفنانة المغربية أزمتها مع زوجها محمد الترك، ونشر صور وفِيْديوهات على صفحتها على إنستجرام، عَنّْ حفلاتها فِيْ المغرب، كنوع من عدم الاهتمام والتركيز على قضايا حياتها الخاصة. . ولذا فقد صرح مؤخرًا لوسائل الإعلام المغربية، مؤكدًا أنه يحجب أخبار حياته الخاصة عَنّْ وسائل الإعلام.

محمد الترك لن أتخلى عَنّْ دنيا بطمة

وكان المنتج البحريني قد صرح فِيْ آخر ظهُور له بأنه لن يكون مفرطًا جسديًا، وعلق قائلاً “رغم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون التفريق بيننا، إلا أنني لن أبالغ مع زوجتي، رغم ما يحدث الآن، فقد معطى. مع بعضنا البعض لدراسة أفكارنا وة الأوراق فقط “.

وتحدثت عَنّْ ابنتيها دنيا باتما فقالت “لدي أطفال وأنت كذلك. فتمنى لنا الخير لان لا احد يريد ابنائه ان يعيشوا بعيدا عَنّْه “.

وكان الترك قد طالب قبل أيام بتركه بمفرده ليعيش بسلام مع أسرته، مؤكدًا أنه يشعر بالتعب مما وصفه بـ “أبناء الحرام”.