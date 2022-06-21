شاب ينتحر من برج القاهرة ويرمي نفسه ليفارق الحياة.. صور وفيديو

تفاجأ مواطنو القاهرة ، بالساعات الأخيرة من يوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، بانتحار شاب من برج القاهرة بمنطقة الجزيرة.

انتحار شاب من برج القاهرة

جاء انتحار شاب من برج القاهرة من أعلى البرج بمنطقة الجزيرة بقصر النيل بالقاهرة.

حالما سقط الشاب على الأرض ، أصبح جثة هامدة ومات على الفور.

وأشار شهود عيان من بعض العاملين ببرج القاهرة إلى أن الشاب صعد إلى الطابق الأخير من برج القاهرة قبل أن يفاجأ الجميع بسقوطه بعد قفزه من أعلى البرج.

على الفور سقط الشاب على الأرض كجسد هامد. وبعد فحص جثة المتوفى اتضح أن هناك كسوراً متناثرة في جميع أنحاء جسده ، بالإضافة إلى نزيف داخلي أدى إلى فقدانه لحياته.

وقررت النيابة العامة إجراء تشريح للشاب الذي انتحر من أعلى برج القاهرة ، بالإضافة إلى تكثيف تحقيقات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات سقوط الشاب وانتحاره.

انتحار شاب من برج القاهرة

تلقت إدارة شرطة قصر النيل بلاغاً من عمال برج القاهرة يفيد بانتحار شاب من برج القاهرة.

وكانت قوة الأمن موجودة في مكان الحادث ، وتبين أن الشاب صعد إلى الطابق الأخير مع صديقه ، قبل أن يفاجئ الجميع برمي نفسه على الأرض ليموت على الفور.

وأكد شاهد عيان رؤيتها لشاب ينتحر من برج القاهرة أمام أعيننا ، مؤكدا أنه ألقى بنفسه من أعلى البرج.

وننشر لكم صور شاب يلقي بنفسه من برج القاهرة: