شاتاي أولسوي ينجو من حادث أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل “الخياط”

نجا الفنان التركي شاتاي أولصوي من حادث وشيك أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسله “الخياط”.

وفِيْ التفاصيل وقع الحادث أثناء قيام شاتاي بتصوير أحد مشاهد “الأكشن” أثناء قيادة السيارة، ومن المعروف أن الكاميرا مثبتة فِيْ مقدمة السيارة لالتقاط بعض المشاهد لكن الكاميرا فِيْ السيارة. من النجم لم يتم إصلاحه بالشكل المطلوب، مما تسبب فِيْ سقوطه.

لحسن الحظ، سقطت الكاميرا على الأرض بدلاً من الزجاج الأمامي للسيارة، وكان من الممكن أن تتسبب فِيْ تحطمها أثناء قيادة السيارة، مما يؤدي إلَّى إصابة سائقها، شاتاي.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن سعر الكاميرا المكسورة يبلغ نحو 500 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 30 ألف دولار، وأن أولسوي أحد شركاء الشركة التي استأجرت منها الكاميرا.

حظي خبر الحادث الذي تعرض له الممثل التركي باهتمام كبير من الصحافة التركية، وكذلك من محبي شاتاي الذين تمنوا الصحة الجيدة.

كان أولصوي قد أنهى تصوير الموسم الأول من مسلسل “The Tailor” منذ حوالي شهر، والذي يتم تصويره لمنصة Netflix.

واقترح تصوير الموسم الثاني، وسيبدأ تصوير الموسم الثالث فور انتهاء الموسم الثاني، فِيْما لم تعلن المنصة بعد عَنّْ مَوعِد محدد لعرضها.

وينتظر أن ينتهِيْ الموسم الأول بمشاهد “الفلاش باك”، حيث ينضم النجم التركي إفريم ألاسيا إلَّى شخصية مفاجئة، فِيْما ستضاف الممثلة التركية بوراك توزوناتاس، لتقع مثل قنبلة فِيْ حياة بيامي (شاتاي) وإيسفِيْت (شفاء نور). ).

حصل شاتاي أولوسوي على أجر أكثر من زميليه كَيْفَانج تاتليتوغ وكينان إيميرزالي أوغلو، الذين يتقاضون 40 ألف دولار لكل حلقة، بينما يكسب 50 ألف دولار لكل حلقة.

حصل الممثل التركي شاتاي أولوسوي، المولود عام 1990 فِيْ اسطنبول، على المركز الأول فِيْ مسابقة أفضل عارضة أزياء فِيْ تركيا لعام 2010.

شارك فِيْ العمل التلفزيوني الأول فِيْ مسلسل Back Streets، ثم شارك فِيْ المسلسل الدرامي الشهِيْر Fariha، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه الأول، والذي كان سبب شهرة شاتاي أولسوي بين الفنانين الأتراك، مع النجم هذال كايا، المعروف باسم نهال، يشاركه فِيْ البطولة.