شادي حسين يسجل هدفًا خياليًا في شباك المقاولون.. فيديو

سجل شادي حسين لاعب الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا، هدفا رائعا أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.

انتصر فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره المقاولون 1-0 في مباراة الفريقين، ظهر اليوم الأحد، في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز شادي حسن هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 47 في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من وسط الملعب في الشباك.

عادل محمود عيد العزيز التعادل لفريق المقاولون العرب، في الدقيقة 88، بعد عرضية من أحمد كابوريا، ورأس الصفر في الشباك.

وألغى الحكم الهدف بعد ة تقنية الفيديو زاعمًا أن الكرة لم تعبر خط المرمى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة فيما يحتل المقاولون المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.