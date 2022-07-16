احتفلت لاعبة التنس الروسية السابقة ماريا شارابوفا بميلاد طفلها الأول، واصفة إياه بثيودور، إلَّى جانب رجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس.

أنجبت شارابوفا يوم الجمعة ابنها البالغ من العمر 35 عامًا، قائلة فِيْ رسالة نشرتها على حسابها على Instagram “إنها أجمل هدية يمكن لعائلتنا الصغيرة أن تطلبها، وهِيْ الأكثر تحديًا ومكافأة”، على حد قولها فِيْ Numbers رومية أن تاريخ ميلاد ثيودور هُو 1 يوليو 2022.

أعلنت الفائزة بخمس بطولات عالمية فِيْ التنس عَنّْ حملها فِيْ أبريل الماضي، من رجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس (42 عامًا).

وثقت بعد ذلك، عبر حسابها على Instagram، صورة تظهر بطنها المستدير وهِيْ تقف على شاطئ البحر، مع التعليق “بدايات ثمينة. لطالما كان تناول كعكة عيد ميلاد لشخصين تخصصي “.

وكانت بطلة العالم فِيْ التنس قد أعلنت زواجها من رجل الأعمال البريطاني والمليونير ألكسندر جيلكس، فِيْ عام 2022، عَنّْدما كانت تبلغ من العمر 33 عامًا.

فِيْ ذلك الوقت، نشرت شارابوفا صورًا رومانسية على حسابها على Instagram وعلقت “قلت نعم منذ اليوم الأول الذي التقينا فِيْه. وكان هذا هُو سرنا الصغير، أليس كذلك

شارابوفا هِيْ من بين اللاعبين العشرة الذين فازوا على الأقل بجميع ألقاب التنس الأربعة الكبرى (أستراليا، رولان جاروس، ويمبلدون، فلاشينغ ميدوز).

فاز بأول لقب رئيسي فِيْ عام 2004، فِيْ ويمبلدون فِيْ سن السابعة عشرة، تلاه فلاشينغ ميدوز فِيْ عام 2006، وأستراليا فِيْ عام 2008، ورولان جاروس فِيْ عامي 2012 و 2014.

كَمْا فازت بالميدالية الفضية فِيْ أولمبياد لندن 2012، وخسرت أمام سيرينا ويليامز، وفازت بـ 36 لقبًا فرديًا احترافِيًْا.

توقفت مسيرتها المهنية بشكل مفاجئ فِيْ عام 2016 بعد اختبار المنشطات الإيجابي على هامش بطولة أستراليا المفتوحة، مما أدى إلَّى منعها لمدة 15 شهرًا، قبل أن تعود فِيْ أبريل 2017 دون تعافِيْ بسبب آلام مزمنة فِيْ الكتف.

وهُو أن النجمة الروسية أنهت مسيرتها فِيْ عالم التنس، فِيْ عام 2022، بعد تعرضها لإصابات أبعدتها عَنّْ الملاعب، لتكتفِيْ بـ 36 لقباً جمعتها خلال مسيرتها الاحترافِيْة فِيْ المسابقات الفردية. ، بما فِيْ ذلك خمس بطولات كبرى وهِيْ بطولة أستراليا المفتوحة 2008، رولان جاروس 2012 2014، ويمبلدون 2004، فلاشينغ ميدوز 2006.