“شارابوفا” تحرج إدارة الهلال وتنصف مركز التحكيم فِيْ قضية كنو

علق القانوني أحمد الأمير على بيان نادي الهلال بخصوص البيان الصادر عَنّْ مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية اللاعب محمد كانو.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أصدر بيانا رسميا فِيْ الساعات الماضية أشار خلاله إلَّى عقد جلسة استماع للأطراف لتقديم كل ما لديهم تمهِيْدا لإغلاق الدعوى وبدء المداولة أمام المحكَمْة. تسوية النزاع. وإصدار قرار فِيْ مَوعِد أقصاه نهاية هذا الشهر (انظر التفاصيل).

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، منذ لحظات، بيانًا رسميًا استنكر فِيْه إعلان مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية محمد كانو. (انظر التفاصيل)

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– توضيح من الأمير

وكتب الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” ردًا على تصريح الهلال “9/19، ألزم المحكَمْ والوسيط بعدم التحدث فِيْ وسائل الإعلام عَنّْ الطعون التي يتعامل معها. وقد فعلوا ذلك. . عدم منع مجلس الإدارة من إصدار بيانات صحفِيْة بشأن الطعون المعلقة “.

وأضاف “المادة 36 تنص على أن قواعد وإجراءات CAS تنطبق على كل ما لم ينص عليه النظام الأساسي أو القواعد الإجرائية”.

واختتمت لذلك أصدر مجلس إدارة المركز بياناً صحفِيْاً شرح فِيْه سبب التأخير فِيْ إصدار القرار والوقت المتوقع لصدوره، وهُو حق قانوني مشروع لمجلس إدارة المركز. اقتداءً بمثال المركز الدولي للتحكيم الرياضي TAS، كَمْا فعل فِيْ حالة لاعبة التنس شارابوفا، عَنّْدما أعلن عَنّْ مَوعِد إصدار الحكَمْ والتحديثات.

تفاصيل حالة Kno

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ الأول من مايو الجاري، قرارًا رسميًا بحظر اللاعب محمد كانو لمدة 4 أشهر من لعب أي مباراة رسمية، وكذلك منع الهلال من التسجيل لفترتين قياسيتين (صيف 2022 وشتاء). 2022) مع التزام كانو أمام الهلال بدفع 27 مليون ريال لنادي النصر.

جاء ذلك فِيْ سياق الشكوى التي رفعها نادي النصر، بزعم أن كنو أنهى عقده مع النصر وجدد عقده مع الهلال، خلال انتقالات الشتاء الماضي، للمطالبة بإدارة عالمية لقيمة الجزاء. بند فِيْ العقد مع اللاعب.

قدم نادي الهلال استئنافًا إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار تسوية المنازعات، فِيْ ظل عدم تمكن النادي من تسجيل صفقات جديدة، حيث تغلق فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ 31 أغسطس.