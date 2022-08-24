شارفت الإجازة على الانتهاء والعودة للمدارس الأحد

أوشكت عطلة نهاية العام على الانتهاء ؛ لعودة ملايين الطلاب والطالبات إلى المدارس الأحد المقبل، تستعد إدارات التعليم في المملكة منذ وقت مبكر، استعدادًا لهذا العرس التربوي.

العودة إلى المدرسة

تبدأ السنة الدراسية الجديدة الأحد المقبل بعد انتهاء إجازة العام الدراسي، في بداية أمل بمستقبل مشرق لطلبة أبناء المملكة، لبناء مستقبل هذا البلد الحبيب.

أبرز سمات التقويم الأكاديمي لعام 1444

ومن المقرر أن يعود الطلاب للدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة الأحد المقبل 1 صفر الموافق 28 أغسطس 2022.

تم تقسيم العام الدراسي حسب التقويم الأكاديمي للعام الجديد 1444 هـ إلى ثلاثة فصول دراسية على النحو التالي

الفصل الأول

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الأول من شهر صفر 1444 هـ الموافق للتقويم الميلادي في 28 أغسطس 2022. ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في 30 ربيع الثاني أي، في 24 نوفمبر 2022.

الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في العاشر من جمادى الأولى الموافق 4 ديسمبر 2022 وينتهي الفصل الثاني في العاشر من شعبان 1444 هـ أي 2 مارس 2023 م.

الفصل الثالث

أما الفصل الثالث، كما ورد في التقويم الأكاديمي لعام 1444 م، فمن المقرر أن يبدأ في 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م.

الفصل الثالث ومعه تنتهي السنة الدراسية في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1444 هـ أي 22 يونيو 2023 م.

هناك العديد من النصائح للمساعدة في إعداد الطلاب للعودة إلى المدرسة، أدناه

تحضير الطلاب قبل العودة إلى المدرسة

تكوين مواقف نفسية إيجابية تجاه المدرسة.

يظهر الآباء سعادتهم عندما يعود أطفالهم إلى المدرسة.

اجعلهم يعتادون الذهاب إلى الفراش مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا قبل العودة إلى المدرسة.

تقديم وجباتهم المدرسية.

التأكيد عليهم باستخدام أدوات الدراسة الخاصة بهم.

أشركهم في شراء اللوازم المدرسية.

التواصل الفعال مع المدرسة.

ضع خطة مسبقة لتنظيم أيام الدراسة.

اضبط وقت النوم ليناسب الطفل قبل بدء المدرسة.

وقت المعلم

فتحت أكثر من 33500 مدرسة أبوابها لساعات عمل المشرفين التربويين بالإدارات التربوية وموظفي مكاتب التعليم والهيئات التعليمية والإدارية للمراكز التعليمية، للعمل بعد الاستمتاع بالإجازة الصيفية، استعدادًا ل استقبال أكثر من 5 ملايين طالب الأحد المقبل لبدء العام الدراسي الجديد والعودة للمدارس، بعد أن أعدت وزارة التربية والتعليم المدارس لجميع مراحل التعليم في التعليم العام، والمعاهد والتعليم الخاص وبرامج التعليم المستمر.

فيما أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد الهوية المرئية لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ تحت شعار “العالم في انتظاركم”. احتفل بالعودة للدراسات لدى الطلاب، وحثهم على حضور فصولهم في اليوم الأول من الدراسة بكل حيوية ونشاط وجدية.