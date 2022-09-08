شارل ماكريس محمد رمضان يتحرك كالروبوت على المسرح.. وسعد لمجرد “نمبر ون”

أعرب مصمم الرقصات ومصمم الرقصات تشارلز ماكريس عَنّْ سعادته بعمله الجديد الذي أطلقه قبل أيام بعَنّْوان “الإمبراطور”، مشيرًا إلَّى أنه كان ينوي تفتيح روح العمل، حيث تم تصوير الإمبراطورية داخل السجن على الطريق بعيد عَنّْ الدراما.

وأشار مكريس إلَّى أن هناك عددًا من الشباب الذين شاركوا فِيْ العمل وفِيْ السنوات الأخيرة تم سجنهم.

وتفاجأ بأن عدة نجوم كانوا أصدقاء له لم يهنئه على عمله الجديد، كاشفا أن الفنان سعد لمجرد هُو الوحيد الذي أبدى إعجابه بالعمل.

وأضاف “لا أدري لماذا خاف النجوم من دخول مجال الغناء، لأنني كنت دائما أعتبر أول من يصمم الرقصات ويتدرب عليها. لكن الباقي، أنا لا أفكر فِيْ الاحتفال فِيْ المطاعم والحفلات “.

ونفت مصممة الرقصات تقليد الفنان محمد رمضان فِيْ أحدث أعماله “الإمبراطور”، مؤكدة أن الأخير لا يرقص على خشبة المسرح، بل يتصرف مثل “الروبوت”.

وفِيْ نهاية حديثه بعث تشارلز ماكريس برسالة إلَّى الأشخاص الذين انتقدوا عمله وخاطبوه قائلاً “مظلوم”.

يشار إلَّى أن أغنية “الإمبراطور” هِيْ أغنية باللهجة المصرية وموسيقى الشارع تحت الأرض، وهِيْ من كلمات وألحان أحمد الشبكشي وتوزيع مصطفى محسن وإتقانها روجيه أبي عقل. تم تصويره فِيْ مقطع فِيْديو بإشراف وتوجيه تشارلز ماكريس.