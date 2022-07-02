شاشات إلكترونية في المسجد الحرام لخدمة حجاج بيت الله

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال موسم حج هذا العام، شاشات إرشادية إلكترونية موزعة على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه.

دقة عالية ومقاييس مختلفة.

وتتميز الشاشات بالدقة الفائقة، واختلاف أحجامها، وتنوع محتواها، وبعدة لغات، لإفادة الحجاج، وبث الإرشاد، والإرشاد، والرسائل التمهيدية على مدار الساعة.

تسهيل رحلة زوار المسجد الحرام

تساهم الشاشات في تسهيل الاتصال البصري للمعلومات للمستفيد، كما تعرض محتوى التوجيه والإرشاد لاستنتاج أهم المواقع داخل المسجد الكبير، مثل المتحف والمساء، بالإضافة إلى تذكير الطوائف والباحثين عنها. أدعية السنة النبوية بذكرها في بداية الطواف ونهايته والبحث عن الحجاج وتثقيفهم في جميع جوانب الصحة والسلامة وإثراء المعرفة يعمل فريق من المسابقات الوطنية المدربة ليل نهار لتجديد المحتوى الإرشادي والمتغيرات المصاحبة. .