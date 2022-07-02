شاشات إلكترونية وتطبيقات هاتفية للتوعية بـ مناسك الحج

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سلسلة من شاشات المكتبات الإلكترونية، والتي يتم توزيعها في مطارات وموانئ ومساجد المشاعر المقدسة، تحتوي على مواد علمية يمكن للحجاج تنزيلها عبر هواتفهم المحمولة. متابعة أعمال الحج، وكافة المؤشرات التي يحتاجها الحاج والحاج في رحلتهما حتى اختتام المناسك، في إطار توعوي وجهد علمي.

3000 مقال علمي سمعي بصري

وأوضحت الوزارة أن المكتبة الإلكترونية الإسلامية تعرض أكثر من 3000 مادة علمية ومقروءة ومسموعة ومرئية، و 99 كتابًا رقميًا بنحو 30 لغة، وتطبيق “طقوس الحج والعمرة ثلاثي الأبعاد” الحائز على جائزة الشرق الأوسط. تمت إضافته إلى شاشات المكتبة الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، والكتب التمهيدية عن الإسلام، والتي يتم تنزيلها عبر الأجهزة الذكية عبر تقنية QRcode.

6 شاشات الكترونية جديدة

خلال موسم حج هذا العام، ستتم إضافة شاشتين في برج الساعة وبرج البناء بمكة المكرمة، و 4 شاشات في مساجد المشاعر المقدسة في منطقتي مسجد النمرة بعرفة والمشار. المسجد الحرام بمزدلفة (300) ألف بطاقة.

هذا العمل هو جزء من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والتوجيه من أجل راحة الحجاج وتسهيل معرفتهم بالقواعد المتعلقة بالطقوس.