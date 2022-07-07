شاشات مراقبة ترصد حركة الحجيج على مدار الساعة

قال مدير دائرة المراقبة التلفزيونية في مركز عمليات الأمن الوطني العقيد أنور فزع، إن مركز المراقبة التلفزيونية يتابع تحركات الحجاج منذ وصولهم وأثناء رحلاتهم إلى المشاعر المقدسة والحرم المكي في مكة المكرمة، حتى يوم الثلاثاء. انتهاء مناسك الحج ثم رحيله.

فيديو | مدير دائرة المراقبة التلفزيونية في مركز عمليات 911 مراقبة تحركات الحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر شاشات التلفزيون# سلام_آمن#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/r15QMk4EcD

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 7 يوليو 2022

وأضاف خلال عرضه على قناة الإخبارية “في حال اكتشاف أي حدث أو بلاغ يتم تعبئة بطاقة الاتصال وتحويلها إلى غرفة إبعاد الإخوة في المخيم لعرض الإخوة في المخيم. الجانب القطري. .

أحدث التقنيات العالمية

وتابع “الحقيقة هي أن المحطة بها أحدث التقنيات المتاحة عالميًا، بدءًا من عدد المشغلين فوق 102، وكل مشغل هو محطة واحدة متصلة بثلاثة متصلة بشاشة عرض ؛ بالإضافة إلى شاشة عرض جدارية والتي تعتبر ثاني أكبر شاشة عرض في الشرق الأوسط، يتم من خلالها عرض الكاميرات والتحكم في حجم الكاميرات، بالإضافة إلى أنها جميعها متصلة بنظام تقني متطور متصلة بمنطقة مكة المكرمة، بسعة 15000 كاميرا، بما في ذلك الكاميرات في المسجد الحرام والممرات والأماكن المقدسة “.

وأضاف “الاهتمام الذي أولاه وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا لنظام الكاميرات من خلال تطوير وتحديث النظام وتطوير السبل الناجحة لإنتاج هذا النظام على مستوى وزارة الداخلية. الأنظمة والمقصود أن تستفيد جميع القطاعات من هذا النظام “.

رقابة شديدة

يشار إلى أن أكثر من 8000 كاميرا موزعة في أجزاء من المشاعر المقدسة ومداخل مكة المكرمة وفي باحات المسجد الحرام، لرصد تقدم الوضع الأمني ​​للحجاج، لرصد تقدم سير العمل في الأماكن المقدسة. الوضع الأمني ​​لحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى التأكد من خلو الممرات من عدم وجود عوائق تسبب ازدحام المرور في النقاط المركزية.

في غرفة التحكم في التلفزيون، تمت زيادة القدرات البشرية والتشغيلية لهذا العام ؛ وصلت كبسولات التحكم إلى 25 كبسولة. هذا العام تم استخدام نظام معلومات جغرافية بالإضافة إلى الكشف عن كلب يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

غرفة القيادة والسيطرة في منى هي المسؤولة عن إدارة الحج، في حين أن الأخرى في مزدلفة هي المسؤولة عن الجانب التنسيقي لجميع الأطراف المعنية.