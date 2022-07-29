شاشة عملاقة تسقط على راقصي فرقة Mirror خلال حفل موسيقي

تعرضت فرقة “ ميرور ” الشعبية فِيْ هُونغ كونغ لحادث مأساوي بعد أن سقطت شاشة ترفِيْهِيْة عملاقة من نوع إل سي دي على اثنين من أعضائها خلال حفل موسيقي حضره 12 ألف متفرج.

سجلت إحدى كاميرات المراقبة مشهد الشاشة وهِيْ تنهار بشدة على أحدهما مباشرة، ثم تميل وتنقلب على الأخرى، بطريقة أصابت قلوب الحاضرين بالذعر.

وتوقف الحفل فور وقوع الحادث، ثم طلب مدير الفرقة المكونة من 12 راقصًا ومغنيًا من كلا الجنسين، من الجمهُور مغادرة المكان بهدوء، وهُو ما فعلوه، وذهل معظمهم.

من جهتها، كشفت الشرطة فِيْ بيانات صحفِيْة، عَنّْ نقل الجريحين إلَّى مستشفى الملكة إليزابيث، أحدهما يدعى مو، الذي انهار الشاشة عليه مباشرة من ارتفاع حوالي 3 أمتار، وتم إدخالهما إلَّى العَنّْاية المركزة. . بعد تعرضه لإصابات وكدمات بالرقبة بينما الآخر فِيْ حالة مستقرة.

فتحت إدارة هُونغ كونغ المحلية تحقيقا وقالت إنها كانت على اتصال بالمنظمين لمناقشة السلامة فِيْ اليوم السابق للحادث، وقال وزير الثقافة والرياضة والسياحة بالمدينة كَيْفَِيْن يونغ يون هُونغ يوم الجمعة إن النتائج الأولية أشارت إلَّى سقوط العرض لأن أحد الكابلات التي كانت تحملها أصبح غير ملفوف.

وقال يونج للصحفِيْين “لقد قطع سلكا وتسبب فِيْ سقوط الشاشة وإصابة الراقصين.” من جانبه، قال وزير العمل فِيْ هُونج كونج كريس صن إنه لن يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين.

وقالت شركة “ماكرفِيْل” التي تنظم الحفل، فِيْ بيان لها، إنه سيتم إلغاء جميع العروض المتبقية وإعادة قيمة التذاكر لمن حضر الحفل يوم الخميس.

وقال جون لي الرئيس التنفِيْذي لهُونج كونج “لقد فوجئت”. أتعاطف مع المصابين وآمل أن يتعافوا قريبا “.

من جانبه قال وزير الثقافة كَيْفَن يونغ إنه تم تعليق الحفلات فِيْ المكان حتى يتم التأكد من سلامة هِيْكل المسرح.

تم تشكيل المجموعة التي تحظى بشعبية كبيرة فِيْ عام 2022 من خلال عرض الواقع الذي يقتصر على الذكور فقط.

وقع أكثر من 13000 معجب بالفرقة على عريضة عبر الإنترنت تدعو منظم الحفلة الموسيقية لإصلاح المشاكل وضمان سلامة الجميع.