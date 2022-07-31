شاعر أغنية “الحكاية فِيْ مشهدين” لـ آمال ماهر يكشف كواليسها

تحدث الشاعر المصري عمرو يحيى، عَنّْ كتابته لأحدث أغاني الفنانة أمل ماهر، أغنية “الحكاية فِيْ مشهدين”، التي غناها مؤخرًا فِيْ أول حفل له بعد غياب فِيْ مدينة العلمين الجديدة.

وقال عمرو يحيى فِيْ تصريح لـ “فوشيه”، إن الأغنية كانت موضوع لحني فِيْ البداية فقط، ثم جاءني الإلهام لكتابة تلك الكلمات، ثم أرسلتها للفنانة أمل ماهر التي تفاجأت بها. وقالت على الفور إنها لها، وأنها كانت تبحث عَنّْ أغنية لبعض الوقت. مماثلة، وفِيْ الواقع تم الانتهاء من تسجيلهم قبل قرار التقاعد.

وأضافت يحيى أنها تشارك فِيْ ألبوم أمل ماهر الجديد بأغاني مختلفة ورومانسية ودراما ومنقسمة، مؤكدة أن الفنانة غابت عَنّْ الجمهُور وكان ذلك ملحوظًا فِيْ حفلها الأخير فِيْ العلمين الجديدة.

فاجأت المطربة المصرية أمل ماهر جمهُورها فِيْ حفل العلمين وغنت أحدث أغانيها التي أطلق عليها اسم “ذرة الرجولة” وهِيْ أول أغنية من ألبومها الجديد.

وجاءت كلمات المقطع التي غنتها “كل قلب له قلب طيب، ساذج فِيْ حبها وفِيْ لطف قلبها، وخذلتها، والوقت مدرسة للناس المخلصين، ولكل قلب قلب. فكرة جيدة. واحد، ساذج فِيْ حبها وفِيْ لطف قلبها، خذلت لها.

وطمأنت أمل ماهر جمهُورها عليها فِيْ الحفل، حيث كشفت سبب غيابها عَنّْ جمهُورها خلال الفترة الماضية قائلة وهِيْ على خشبة المسرح خلال الفترة الماضية لم أستطع التواجد معك. لقد أصبت بكورونا ولكن الحمد لله تعافِيْت وأحببت ذلك أؤكد لكَمْ “.

حرص عدد من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة على حضور حفل الفنانة أمل ماهر الذي أقيم فِيْ مدينة العلمين الجديدة، وعلى الأخص وزيرة التضامن نيفِيْن القباج، وأشرف صبحي وزير الشباب. والرياضة. بالإضافة إلَّى فنانين مختلفِيْن منهم إلهام شاهِيْن وألفت عمر ومصممة الأزياء إيناس شاهِيْن.

أمل ماهر مغنية مصرية من مواليد القاهرة فِيْ 19 فبراير 1985. بدأت الغناء فِيْ سن 13 عام 1998. منذ ظهُورها الأول أثارت إعجاب خبراء الغناء فِيْ مصر والعالم العربي، وأصبحت فِيْ القاسم المشترك فِيْ احتفالات وفعاليات وطنية مهمة حضرها شخصيات سياسية مهمة ومسؤولون بالدولة.

اكتشفها مدرس الموسيقى محمد المليجي، الذي لاحظ موهبتها الكبيرة بعد رؤيتها فِيْ حفلة مدرسية، وكانت هذه بدايتها.

تخلت عَنّْ آمالها فِيْ الدراسة وانضمت إلَّى معهد الموسيقى العربية، وسمعها نقابة المهن الموسيقية من صلاح عرام الذي تدين له بكونها الشخص الذي التقت به وجاءت إلَّى الموسيقار الكبير عمار الشاري. الذي أطلق من خلاله مسلسل “أم كلثوم”.