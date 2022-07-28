شاعر يتقدم بطلب لحذف أغنية “غلبان”.. ويهدد أصالة بعدم التهاون

بعد اتهامها بسرقة لحن “الكافكوم”، تواجه الفنانة السورية أصالة نصري، اتهامًا جديدًا بسرقة لحن أغنية “غلبان”، بعد أن تقدم الشاعر المصري عمرو سعيد بشكوى إلَّى إدارة “يوتيوب”. وطالبوا بإزالة الأغنية متهمين مبدعي الأغنية بسرقة كلماتهم بشكل واضح وصريح.

وقال عمرو سعيد فِيْ تصريحات صحفِيْة، إن أغنية “غلبان” تعد انتهاكًا صريحًا لأغنية سبق أن كتبها، موضحًا أنه طلب إزالة أغنية أصالة، فِيْ محاولة للحفاظ على حقوقها الأدبية والمادية.

وأشار عمرو سعيد، فِيْ تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية، إلَّى أن لديه كل الأدلة التي تثبت صحة اتهاماته، موضحا أن القِصَّة بدأت عَنّْدما كتب كلمات أغنية “غلبان” بعد سنتين ونصف. سنوات. منذ سنوات، وأرسلتها إلَّى أكثر من مؤلف أغاني مشهُور عبر “واتس آب”، وبعد فترة وجيزة تفاجأ الشاعر بإصدار الأغنية بأغنية أصالة بعَنّْوان “غلبان”.

وأوضح “كلمات الأغنية تقول لا تدع الباب، أنت من حياتي تغرق، تنتظر قارب” مثل الشاعرة منة عدلي القيعي التي كتبت أصالة. . الأغنية نيابة عَنّْه، قام بتغيير بعض الكلمات فِيْ نهاية الجملة وفِيْ منتصفها ليقرأ “جزازات العشب بابنا”، مستنكرًا موقفه.

وأضاف عمرو سعيد أن المشهد الموسيقي بحاجة ماسة إلَّى تطبيق حقيقي لحقوق الملكية الفكرية، فِيْ ظل انتشار السرقات الفنية.

وهدد الشاعر المصري بمقاضاة الشاعرة المصرية منة عدلي القيعي منتجة الأغنية وصاحبةها الفنانة السورية أصالة نصري، وتنتظر “يوتيوب” الرد على مطالبتها بحذف الأغنية نهائيا. ، لاستكَمْال أوراقهم القانونية، والمطالبة بتعويض مادي وأدبي لن يتم التسامح معه أبدًا.

من جهتها، تحدثت منة عدلي القيعي قبل أيام فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” عَنّْ كواليس تحضير الأغنية، قائلة إنها استلهمت من جملة أصالة تقول فِيْها “لا. من قلة احبائنا “، موضحة انها كانت تعمل على اغنية اخرى فتوقفت وبدأت فِيْ الكتابة. وقدمت الى اصالة بداية اغنية” غلبان “برفقة الملحن ايهاب عبد الواحد. مشروع الأغنية بعد أن تحمس وطلب العمل عليه لتنفِيْذه.

وكانت أصالة نصري قد أصدرت ألبومًا مصغرًا تضمن 4 أغانٍ قصيدة “لقد فقدت نفسي” من كلمات حذيفة الأعرجي، وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ، و “أنا حر”. كلمات نور الدين محمد، ألحان مصطفى العسل وتوزيع أحمد ضياء، و “كفوكيم” من التراث الكردي، كلمات ولحن من إعداد آري جان، وتوزيع آري جان بالاشتراك مع دياب، والرابع. أغنية بعَنّْوان “فرحة وبس” من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي.