شاعر يحدد 4 خطوط حمراء في فن المحاورة

وأكد الشاعر سلطان الهاجري وجود أربعة خطوط حمراء في فن الحوار الشعري.

وقال الهاجري، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إن الدين والسياسة والقبيلة والأعراض خطوط حمراء في فن الحوار.

تراث أصيل

من جهته، أكد المحامي حمود الناجم أن فن الحوار الشعري تراث أصيل ومحبوب لكثير من العائلات والقبائل، لكن تحريم إزالته من السياق الاجتماعي أو الإضرار بالحياة الخاصة أو تكوين الأسرة أو مفهوم القبيلة. في الشريعة والنظام.

منع الفتنة والفتنة

وتابع الناجم، أن النظام الأساسي للحكم في المملكة ينص على أن الدولة تحرم كل ما يؤدي إلى الفتنة والفتنة والانقسام، مشيرا إلى أن من يريد القيام بذلك حتى لو لم يعرف ذلك. تمنع الدولة ذلك وتجرمه.