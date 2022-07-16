شاكرية الدجاج السورية أكلة لذيذة فِيْ أقل من ساعة

شكرية دجاج سوري من الاطعمة ذات المذاق الطيب وسهل التحضير وهِيْ وجبة تتكون من لحم او دجاج وحَلْيب مطبوخ وتقدم فِيْ المناسبات والاعياد بالخبز والارز ويتميز هذا الطبق بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على الزبادي المطبوخ الغني بالمعادن مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم، ويحتوي على بروتينات مهمة لصحة الجسم، كَمْا تحتوي صدور الدجاج على نسبة عالية من البروتين، وسنوفرها لك من خلال موقع ثقافنيطريقة عمل شقرا الدجاج السوري وجبة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة.



مقادير شقرا الدجاج السوري



يتم تحضير شكرية الدجاج من مكونات مغذية، وسوف نقدم لكَمْ المكونات التالية لتحضيرها

حَلْيب مطبوخ

كيلو ونصف من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة ملح.

دجاج

كيلو صدر دجاج مقطع إلى مكعبات.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ورق الغار (لورا).

3 فصوص أو أعواد هِيْل.

1 بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

كيف تستعد

طريقة تحضير الخلاط سهلة، ما عليك سوى التقليب باستمرار حتى لا يحترق الحَلْيب، وأنت سيدتي ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية للحصول على طعام بطعم مميز