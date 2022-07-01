شاكيرا تتجاوز انفصالها عَنّْ بيكيه.. وتستمتع بركوب الأمواج مع صديق جديد

يبدو أن الفنانة الكولومبية شاكيرا تغلبت على مرحلة انفصالها عَنّْ لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، بعد علاقة استمرت 12 عامًا، رزقا خلالها بطفلين هما ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).

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يوم الثلاثاء الماضي، شوهدت شاكيرا وهِيْ تستمتع بتصفح الإنترنت مع صديقة جديدة تمكنت من رسم الابتسامة على وجهها، وكان برفقتها ابنها ميلان.

ارتدت شاكيرا بدلة غطس باللونين الأسود والأحمر وصقلت شعرها المبلل لتتباهى بجمالها الطبيعي. لم تستطع شاكيرا احتواء ضحكها لأنها تحدثت إلَّى صديقها، الرجل الغامض الذي يتزلج معها.

وهذه هِيْ المرة الأولى التي تخرج فِيْها شاكيرا مع صديقة لها بعد انفصالها المفاجئ عَنّْ مركز دفاع برشلونة والمنتخب الإسباني لكرة القدم.

وكانت صحيفة “ ماركا ” أفادت مؤخرًا أن بيكيه وشاكيرا انفصلا بعد أن طلب منها مبلغًا معينًا للاستثمار فِيْ مشروع تجاري، لكنها رفضت مساعدته بسبب اعتراض والديها على طلبه.

أعلنت شاكيرا وبيكيه انفصالهما رسميًا الشهر الماضي فِيْ بيان رسمي، وطالبتا معجبيهما بمراعاة خصوصية الأمر حفاظًا على طفليهما.

وقال البيان “لسوء الحظ، أعلن انفصالنا، ومن أجل الصحة النفسية لأطفالنا وسلامتهم، والتي هِيْ على رأس أولوياتنا، نطلب من الجميع احترام خصوصيتنا فِيْ هذا الوقت، ونشكركَمْ على تفهمكَمْ”. .

وهُو أن الإعلام الإسباني كان قد أكد فِيْ بداية الأزمة أن شاكيرا ضبطت بيكيه تغشها مع امرأة أصغر منه بعشر سنوات، وغادرت منزل العائلة.

لكن صحيفة “ماركا” نقلت عَنّْ الصحفِيْ الإسباني خوسيه أنطونيو أفِيْليس فِيْ برنامجه “فِيْفا لا فِيْدا” أن الخيانة لم تكن سبب الانفصال. وقال أفِيْلز “أكد لي شخص مقرب جدا من بيكيه أنه لم تكن هناك خيانة من أي نوع من قبل لاعب برشلونة.”

وأكدت الصحيفة أن بيكيه خدع والدة طفليه مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عامًا تكرس نفسها لتقديم الفعاليات والأنشطة، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عَنّْ هُويتها.

وغضبت شاكيرا أيضًا من بيكيه لمشاركة الفتيات فِيْ احتفالاته بعد أن حقق برشلونة فوزًا، وهذا سبب عدم ظهُورهما معًا منذ مارس الماضي علنًا.