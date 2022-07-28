شاكيرا ترفض التسوية.. وبيكيه يضع شرطين “غير قابلين للتفاوض”

صعدت النجمة الكولومبية شاكيرا الأزمة مع مصلحة الضرائب الإسبانية من جهة وصديقها السابق اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه من جهة أخرى.

فِيْ الأول، أصدرت شاكيرا بيانًا أعلنت فِيْه رفض الاتفاق الذي عرضته النيابة فِيْ قضية الاحتيال الضريبي الإسبانية، والتي اتهمت فِيْها بعدم دفع ما يصل إلَّى 15 مليون دولار، وهِيْ الآن على وشك إحالتها. اختبار.

وأكد الفريق الإعلامي للفنانة أن الأخيرة التزمت دائمًا بجميع التزاماتها الضريبية. وقال إنه ينظر إلَّى القضية على أنها “انتهاك كامل لحقوقه”.

وقال البيان “المغنية واثقة تماما من براءتها وبالتالي لا تقبل التسوية”. لم يتم الكشف عَنّْ شروط التسوية المقترحة ولم يرد مكتب المدعي العام فِيْ برشلونة على طلب للتعليق.

اتُهمت “ملكة الموسيقى اللاتينية” بالفشل فِيْ دفع 14.5 مليون يورو (14.7 مليون دولار) كضريبة دخل بين عامي 2012 و 2014، عَنّْدما قال ممثلوها إنها ليست فِيْ إسبانيا.

أما صديقها السابق، جيرارد بيكيه، فقد أقنع نفسه بأن شاكيرا ستغادر برشلونة وتستقر فِيْ ميامي بالولايات المتحدة مع طفليهما، لتجنب المضايقات التي تتعرض لها حاليًا الطفلين فِيْ إسبانيا. .

لكن مركز دفاع فريق برشلونة وضع شرطين “غير قابلين للتفاوض” على شاكيرا وهما ضمان 5 تذاكر سنوية بالدرجة الأولى لأمريكا لزيارة الطفلين والحفاظ على علاقتهما بهما، بالإضافة إلَّى تأمين ثابت. مبلغ 400000 دولار لسداد ديونه التي خلفتها أعماله المختلفة.

العاشقان السابقان، بعد حسم قضية حضانة الأبناء، سيتقدمان أيضًا لفصل الأصول بين الطرفِيْن، حيث ستحصل شاكيرا على 300 مليون دولار، فِيْما ستحتفظ بيكيه بنحو 80 مليون دولار. سيبيعون منزلين فِيْ برشلونة بقيمة تزيد عَنّْ 10 ملايين دولار.

وفِيْ الوقت نفسه، قدمت شاكيرا عرضًا فِيْ نهاية الأسبوع الماضي فِيْ المكسيك، حيث استمتعت هِيْ وطفليها، ميلان وساشا، بالشمس على شواطئ لوس كابوس.

تريد المغنية الكولومبية إبعاد الطفلين عَنّْ وسائل الإعلام، خاصة فِيْ هذه الأوقات العصيبة بالنسبة لها.