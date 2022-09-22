شاكيرا تعلق على انفصالها عَنّْ بيكيه أحلك فترات حياتي

ضجت المواقع الإخبارية بأخبار انفصال نجم كرة القدم جيرارد بيكيه عَنّْ والدة طفليه وصديقته المطربة الكولومبية شاكيرا، حيث قال البعض إن الخيانة وراء الانقسام، فِيْما أكدت مصادر أخرى وجود خلافات مادية بينهما. .

بعد صمت طويل، خرجت المطربة الكولومبية من أصل لبناني، شاكيرا، للحديث عَنّْ انفصالها عَنّْ حبيبها نجم كرة القدم جيرارد بيكيه، بعد أن أمضت 12 عامًا معًا.

أحلك فترة فِيْ حياتي.

وصفت شاكيرا، 45 عامًا، انفصالها عَنّْ بيكيه بأنه “أحلك فترة فِيْ حياتها”، خلال مقابلة مع مجلة إيل لعدد أكتوبر 2022، قائلة “أوه، من الصعب التحدث عَنّْها شخصيًا، خاصة وأن هذه هِيْ الأولى. مرة تحدثت عما حدث فِيْ مقابلة “.

وأضافت أنها حاولت التعامل مع الأمور قائلة “بقيت صامتًا وحاولت فقط إصلاح كل شيء … ونعم، من الصعب التحدث عَنّْ الأمر، خاصة وأنني ما زلت أعاني من ذلك”.

وأوضحت أن الحديث عَنّْ الانفصال صعب للغاية، خاصة أنها شخصية مشهُورة ومحط أنظار الجميع، وأن بيكيه لها تأثير كبير على حياة أطفالها.

أخفت شاكيرا طلاقها من ولديها

اعترف النجم اللاتيني بأنه حاول إخفاء انفصاله عَنّْ بيكيه عَنّْ طفليه ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات)، وأكد أن حمايتهم هِيْ مهمته الأولى فِيْ الحياة، لكنهم سمعوا شائعات عَنّْهم. زملاء الدراسة.

لقاء شاكيرا وبيكيه

قبل عدة أيام، أثار اللقاء الأخير بين شاكيرا وجيرارد بيكيه غضب الأخير. لأنه لا يوافق على شروط شاكيرا فِيْ الانفصال، لأن المال والأولاد بينهما.

وكشفت صحيفة “لا فانجارديا” الإسبانية أن بيكيه يشعر بالإحباط من العقبات التي يطرحها النجم الكولومبي للتوصل إلَّى اتفاق نهائي بشأن الانفصال، مشيرة إلَّى أن لقاءهما الأخير كان شديد التوتر رغم إصراره على تجنب الموضوع. حضانة طفليهما الذين وصلوا إلَّى أروقة المحاكَمْ.

ترغب شاكيرا فِيْ نقل طفليها إلَّى ميامي والاستقرار هناك، بينما تحاول بيكيه الاحتفاظ بهما فِيْ برشلونة ؛ بعد أن استقروا هناك منذ ولادتهم، ودرسوا هناك وجعلهم يشعرون بالراحة فِيْ المدينة الإسبانية.

أفادت تقارير أن بيكيه وشاكيرا أعلنا انفصالهما فِيْ يونيو 2022، لكن بيكيه، 35 عامًا، تجاهلت أخبار انفصالهما وبدأت علاقة جديدة مع طالبة العلاقات العامة البالغة من العمر 23 عامًا كلارا شيا مارتي.