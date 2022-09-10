شاموسكا الفِيْحاء قدم مباراة دفاعية.. ولم نستغل الفرص

علق البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي التعاون، على تعادل فريقه مع مضيفه الفِيْحاء.

تعادل نادي التعاون مع نظيره الفِيْحاء 1-1، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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كانت مباراة اليوم صعبة، واجهنا الفِيْحاء وهُو فريق دفاعي قوي، وكنا نعرف أننا سنواجه صعوبات فِيْ المباراة، وهذا ما حدث.

فشلنا فِيْ الفوز بمباراة اليوم لا يستغل الفرص التي أتيحت لنا فِيْ المباراة.

النقطة لا ترضينا، جئنا إلَّى هنا لنفوز ونحصل على النقاط الثلاث، لكن ظروف المباراة ولحظة التعادل تناسبنا.

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