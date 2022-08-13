شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها حبك أعظم شيء فِيْ حياتي

حرصت شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة نصري، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، حيث نشرت مقطع فِيْديو عبر حسابها على “انستجرام” تضمن بعض اللحظات التي جمعتهما من بداية علاقتهما، على أنغام أغنية والدتها “أحلى يوم” التي أهدتها إياها بمناسبة زواجها.

وأكدت شام الذهبي فِيْ رسالتها لزوجها التي رافقتها بالفِيْديو، أنها لا تستطيع أن تصف ما تشعر به معه، وكتبت “إلَّى صديقي العزيز حبيبي … حبك لذة. … أعظم شيء فِيْ حياتي. وجودك دائمًا بجانبي فِيْ حياتي بقوة. دعم وراحة قلبي القلق الذي أحتاجه إليك أكثر مما تعتقد “.

وأضافت ابنة أصالة نصري “لا توجد كلمات كافِيْة لوصف ما تعَنّْيه بالنسبة لي، لأنك كل شيء. عيد ميلاد سعيد يا ملكي، إلَّى ما لا نهاية وما بعدها”.

ولفتت شام الذهبي الانتباه إلَّى علاقتها الرومانسية مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، من خلال عدة فِيْديوهات سريعة، تضمنت أجمل لحظات حياتهما منذ بداية علاقتهما، إلَّى أنغام أغنية زفافهما. “. يوم”.

وتفاعل عدد من الجمهُور مع رسالة شام الذهبي لزوجها، متمنية لهما الحب الدائم، وكان من بينهم عدة نجمات على رأسهم والدتها النجمة السورية أصالة التي عادت إلَّى زوجة ابنها. أحمد هلال قائلًا “الله يحفظ حبيبنا المثقف حصريًا حمودي ويحقق حلمه بيننا وفِيْ قلوبنا”. وعلقت هند صبري قائلة “عيد ميلاد سعيد يا أحمد”.

احتفلت شام الذهبي بزواجها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال فِيْ مارس / آذار الماضي ولفت الأنظار فِيْ حفل زفافها الكبير فِيْ أحد فنادق القاهرة. وحضره جميع أفراد عائلته ومختلف نجوم الفن وعلى رأسهم إليسا ومحمد حماقي وتامر حسني وغيرهم.

جدير بالذكر أن شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، تسعى دائمًا إلَّى توثيق يومياتها مع زوجها أحمد هلال، والاحتفال بالمناسبات الرسمية معه، ومشاركة أسعد اللحظات فِيْ كل مناسبة مع محبيها. من خلال نشر صورها التي تتضمن رسائل رومانسية على صفحتها الرسمية “انستجرام”. .