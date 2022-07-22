شام الذهبي تحتفِيْ بألبوم أصالة “شايفة فِيْك” المرتقب وتشير لـ فائق حسن

تفاعلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بالفِيْديو الترويجي لأغاني الألبوم الأربع بعَنّْوان “شيفا فِيْك”.

كتب شام “ماما، أنت عظمة على عظمة، ستة فِيْ الكل، عزيزتي الملكة، حياتي من الليلة هِيْ فرحة، وفقط مع أثمن وهدية فِيْ حياتنا”. وختم التعليق بالإشارة إلَّى الشاعر العراقي فائق حسن زوج والدته.

بدأت شركة “روتانا” الترويج لألبوم الفنانة السورية أصالة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، برومو صوت أصالة لأربع أغنيات فِيْ الألبوم بعَنّْوان “أراك” واختتمت الفِيْديو بـ عبارة “ما زلت تمدح”.

وتضمن التعليق على الفِيْديو “أيام قليلة وسنسمع أصالة جديدة للفن العربي فِيْ الألبوم الذي أراك فِيْه”.

يأتي ذلك فِيْ وقت تحتفل فِيْه أصالة بنجاح أغنيتها الجديدة “غلبان” التي أطلقتها مؤخرًا والتي تجاوزت 11 مليون مشاهدة على قناة “روتانا” الرسمية على اليوتيوب فِيْ غضون أيام.

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة شكر إلَّى مبدعي أغنيتها “غلبان”، امتدحت فِيْها الملحن إيهاب عبد الواحد الذي وصفته بـ “الشاطر”، ومنة القيعي “الشاعرة الشجاعة”. . معتبرا أن الموزع الموسيقي أحمد طارق كان له دور فِيْ التجديد.

شارك نصري، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فِيْديو لأغنية “غلبان” وأرفقها بتعليق عبر فِيْه عَنّْ سعادته العميقة بنجاح أغنيته التي قدمها خلال الأيام الماضية، مبينًا أنه رسمها. فِيْ مخيلته، وذهب أيضًا إلَّى الاستوديو عدة مرات لتقديم كل كلمة بطريقة جديدة ومختلفة، مشيدًا Song Maker.

وكتبت الفنانة السورية “أشكرك على الفرحة التي أغلقتني بها بنجاح غلبان. لقد رسمت أدائه بخيالي وذهبت إلَّى الاستوديو عدة مرات لنقل كل كلمة بطريقة جديدة عَنّْ كل ما يغنيه. ” من بينها، أخذت الكثير من العبارات التي أحببتها، وكان الموزع أيضًا أحمد طارق إلهًا فِيْ التجديد الذي برع فِيْه.

واختتمت أصالة بالقول “شكراً لكل من ساهم فِيْ صنع هذه الأغنية الذي فعل أهم شيء فِيْ العالم وهُو سعادتك. يارب كل أيامك فرح وعيد وفن وحب وصحبة حلوة”.