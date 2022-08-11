شام الذهبي ترقص مع زوجها خلال عطلتهما الصيفِيْة فِيْ إسبانيا

وثقت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، الأوقات الجميلة التي تقضيها مع زوجها أحمد هلال وشقيقيها خلال إجازتهم الصيفِيْة بغرناطة بإسبانيا.

ظهرت شام الذهبي فِيْ صور رومانسية عكست السعادة التي تعيشها مع زوجها. وظهرت بوادر السعادة على وجوههم، خاصة أنهم كانوا يتطلعون لالتقاط صور كثيرة فِيْ أماكن مختلفة، انتقلوا خلالها فِيْ سلسلة من السياح. الأماكن فِيْ إسبانيا.

كَمْا نشرت ابنة الفنانة السورية مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه بشكل عفوي وهِيْ ترقص مع زوجها، عكست خلاله البيئة المبهجة التي تعيشان فِيْها، حيث كانا متحمسين للغاية فِيْ طريقة تفاعلهما مع الموسيقى والرقص التقليدي.

وأثارت هذه الصور الكثير من التفاعل بين المتابعين، حيث عبروا عَنّْ سعادتهم بالأجواء الرومانسية التي تقضيها شام الذهبي مع زوجها.

وعلق أحد المتابعين “أنت وزوجك أشياء كثيرة.

وأضافت أخرى “يبدو أن شام مثل والدتها تحب الأجواء الرومانسية كثيرًا ولا تترك مناسبة سوى مشاركة لحظاتها الجميلة مع معجبيها”.

واعتبر معلقون آخرون أن شام الذهبي وجدت رجلاً طيبًا، تحاول دائمًا الاعتناء بها وتقضي الكثير من الوقت إلَّى جانبها، فكتب أحدهم “يبدو أن حياتها كلها شهر عسل”.

بينما طلب منها أحد المتابعين عدم نشر صورها مع زوجها خوفا من الحسد، وعلقت “كوني حذرة مع الكثير من الحسد وتوقع الخلافات والانفصال”.

غنى العديد من المتابعين عَنّْ معالم العمارة الإسلامية فِيْ الأندلس، معتبرين أنها تظهر هذا التراث بين القرنين الثامن والرابع عشر الميلاديين.

من جهته هنأت شام الذهبي والدتها أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن فِيْ الذكرى الأولى لزواجهما.

ونشرت شام الذهبي صوراً من حفل زفافها ظهرت فِيْه مع زوجها أحمد هلال ووالدتها أصالة وزوجها فائق حسن، وعلقت على الصور قائلة “كل عام أنت الأجمل. “. أمور.

يذكر أن شام الذهبي احتفلت بعقد قرانها يوم 20 مارس الجاري، بحضور والده المنتج أيمن الذهبي ووالدته أصالة نصري وزوجها فائق حسن وعدد من الأصدقاء وخطيب. مصطفى حسني.