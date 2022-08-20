شاهد.. أمطار المدينة المنورة تشكل منظراً بديعاً لجبل أحد

فيديو متداول يوثق تراكم مياه الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة أمس الجمعة، وغمرت شوارع المنطقة والسيارات التي تمر بها.

برك من مياه الأمطار تغمر الشوارع #المدينة المنورة#ArabTime pic.twitter.com/vF5HKjCNAa

– طقس العرب – السعودية (ArabiaWeatherSA) 19 أغسطس 2022

كما نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو رصد هطول الأمطار في المدينة المنورة يوم الجمعة، والذي سقط على جبل أحد، مما خلق إطلالة رائعة على الشلالات.

فيديو | مراسل المدينة الإخبارية مصطفى عباس اليوم الجمعة المطر على جبل أحد منظر رائع للشلالات#الإخبارية pic.twitter.com/X2xApzLtJN

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 19 أغسطس 2022

تنبيه حالة الطقس بالمدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، تنبيهًا بحالة الطقس في منطقة المدينة المنورة، تضمن الغبار المتصاعد والعواصف الرعدية، والتي تشمل آثارها نشاط الرياح السطحية وضعف الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة والمهد ووادي الفرا والفريش الفرا والمسجد واليتامى وبدر والحناكية والعلا وخيبر.

عواصف رعدية مستمرة

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية، مما أدى إلى حدوث تدفقات غزيرة وبَرَد مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة في مناطق نجران. وجازان وعسير والباحة.

كما يُتوقع أن تكون الفرصة مواتية لعواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع امتداد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. المناطق.