شاهد.. أمطار جازان تتواصل منذ 24 ساعة

ووثق فيديو متداول استمرار العواصف الرعدية في جازان، حيث شهدت منطقة جازان هطول أمطار غزيرة لمدة 24 ساعة دون توقف، وأغلقت عدة طرق، في ظل تقلبات الطقس في المملكة والمتوقعة، وتنتهي يوم غد الاثنين. . .

فيديو | امطار غزيرة على منطقة جيزان #الإخبارية pic.twitter.com/kJizLyuNtH

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 24 يوليو 2022

وأظهر مقطع آخر تكوّن وديان وسيول في جازان بعد هطول الأمطار التي شهدتها خلال الساعات الماضية.

# جازان_الان#صنع احترس من الوديان. 🚫 pic.twitter.com/EytqIMzSTn

– ماجد .. (@ mjod056) 24 يوليو 2022

الدفاع المدني يحذر من مخاطر السيول والأمطار

بدورها أصدرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بيانا حذرت فيه من أخطار هطول الأمطار والسيول، داعية الجميع إلى اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات، واتباع تعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات من أجل التأكد من سلامتهم، مع الإشارة إلى الإبلاغ عن تسيير دوريات أمنية لمراقبة حالة الأودية وتوعية السكان بأخطارها وإعداد التقارير اللازمة ؛ متمنيا السلامة للجميع.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد المملكة عواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتسبب في تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق نجران وجازان وعسير والبرد. مناطق الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة. والفرصة مواتية لسحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار فوق الأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض والمناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 25 إلى 45 كم / ساعة في الجزء الشمالي ومن الغرب إلى الجنوب الغربي في الجزء الأوسط والجنوب بسرعة. من 15 إلى 30 كم / ساعة ح ويكون ارتفاع الامواج من متر الى مترين في الشطر الشمالي ومن نصف متر الى متر ونصف في الوسط والجنوب وحالة البحر متوسطة الى متموجة في الجزء الشمالي. والضوء إلى موجات متوسطة في الجزأين الأوسط والجنوب، بينما تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال الغربي إلى الغرب بسرعة 15-32 كم / ساعة، ويكون ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر وحال البحر نور.