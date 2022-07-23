شاهد.. أمطار جازان تجري السيول

تداولت مقاطع فيديو وثقت حدوث عواصف رعدية تضرب محافظة جازان في ظل تقلبات الطقس في المملكة.

المطر من جبل فوسا في منطقة بلغازي # جازان تصوير عضو الفريق سلمان الغزواني salman_gahzwani# جازان_الان #هدير منخفضة pic.twitter.com/I0aDCeAOEQ

– فريق # طقس_المملكة 🇸🇦 (saudiweathergr) 23 يوليو 2022

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على جبل فوسا بلغازي بمنطقة جازان، ومقطع آخر وثق هطول الأمطار على جبل الحشر والداير بني مالك.

الداير بني مالك تمطر في المنطقة # جازان_الان صورة عضو الفريق صالح القرني pic.twitter.com/RAyu2Sm6Vk

– فريق # طقس_المملكة 🇸🇦 (saudiweathergr) 23 يوليو 2022

مطر من جبال حشر تصوير نايف المطوع pic.twitter.com/rpIhbGRjbP

– طقس جازان (jazan_weather) 23 يوليو 2022

تنبيه مستمر للرياح

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس الجمعة، تنبيهاً بشأن استمرار تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة، وتشكل العواصف الرعدية والسحب الممطرة في منطقة جازان، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية.

وأوضح التقرير أن التنبيه يشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصمطة وصبيا ودمد وفرسان والحارث والضائر بني مالك. .. ومركز الرايث والعرضة والعيدابي والفيفا وحروب والفتيحة.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، عواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتسبب في تدفق في الأودية وأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأمطار باردة في أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، مما يؤثر على الأجزاء الجنوبية. مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ومن المتوقع أيضا أن تسبق السحب الممطرة رياح نشطة تثير الغبار في الأجزاء الجنوبية من الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي).

بينما يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة والمدينة المنورة.