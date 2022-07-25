شاهد.. أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول وقطع طرق بالمويه

تأثرت مناطق ومحافظات عدة في المملكة بموجة التقلبات المناخية التي تتعرض لها البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والرياح النشطة والسيول والوديان.

صورتي بعد الموجة الى الطائف pic.twitter.com/G1FxUPDyyO

– عبد الرحمن منسي (abdraomari) 25 يوليو 2022

ووثقت مقاطع فيديو متداولة تدفق السيول في الشوارع والأودية، بعد هطول أمطار غزيرة في محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، مما أدى إلى قطع طريق الرياض-مكة السريع.

وقطع السيول طريق الطائف طريق الرياض قبل تقاطع ام الدوم بين المويه ورضوان. pic.twitter.com/lz9o59SCLK

– آصف عروة (@ S_Saleh511) 24 يوليو 2022

وتم رصد السيول على تقاطع طريق الرياض ـ الطائف قبل تقاطع أم الدوم بين المويح ومركز رضوان.

الموح محافظة سيئول ⛈️#الاثنين12/26/1444 المنسوخة@دونالد ترمب تضمين التغريدة pic.twitter.com/oGOKB4XLAk

– نشامة مكشات (n_mekshat) 25 يوليو 2022

أمطار رعدية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس الأحد، تنبيهاً بشأن استمرار العواصف الرعدية في الويدا وجدة والخرمة وربيعة.

الاثنين الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره للطقس اليوم، حدوث عواصف رعدية معتدلة إلى شديدة، تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ومازالت الفرصة سانحة لسحب العواصف الممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار في أجزاء من جنوب الرياض والمنطقة الشرقية، وطقس حار إلى شديد الحرارة في أجزاء من المنطقتين الشرقية والرياض.