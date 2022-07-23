شاهد.. أمطار غزيرة في أبها والبرق يزين السماء

وشهدت مدينة أبها عواصف رعدية، معتدلة إلى غزيرة، ونشاط للرياح، في ظل تقلبات الطقس في المملكة، وتشير التوقعات إلى أنها ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

تداول عدة مغردين مقاطع فيديو وصور الأمطار في مدينة أبها بمنطقة عسير. وضباب كثيف فوق مرتفعات السودة.

ارتفاع الضباب الكثيف الآن # ظلام 😍🌫 #السبت 1444/12/12 هـ صورة لعضو الفريق خالد بن سعود# ابها_الان pic.twitter.com/8wVQ7ZXZhj

– فريق # طقس_المملكة 🇸🇦 (saudiweathergr) 23 يوليو 2022

كما أظهرت بعض مقاطع الفيديو البرق في مرتفعات السودة وزخات المطر في ظل نشاط حركة الرياح.

امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، مرتفعات السودة غربا # ابها_الان صورة خالد بن سعود pic.twitter.com/D4WtZZl2c2

– طقس الجزيرة (@ taqs01) 23 يوليو 2022

على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة، بدا أن المتنزهين يستمتعون بالطقس الممطر في أبها.

# ابها_الان

جنوبنا بجمالك 😍😍🫶🏻 pic.twitter.com/v2C1qAOQb2

– ﮼ مشابهة، ورود ﮼ 💛💙🌼 (@ w2rdd) 23 يوليو 2022

كما ظهرت شدة هطول الأمطار على الطريق في أحد رفيدة مما أثر على الرؤية الأفقية.

بداية جيدة لأحد رفيدة شرق # ابها_الان نقل .. pic.twitter.com/BuJWPLrBnc

– طقس الجزيرة (@ taqs01) 23 يوليو 2022

وأظهرت بعض الأقسام الغلاف الجوي الغائم في أبها ووفرة الأمطار النافعة.

# ابها_الانالوضع الحالي … الحمد لله pic.twitter.com/6chmxOiUok

– منصور (@ 2Abobasel) 23 يوليو 2022

كما ظهر البرق واضحا في منطقة عسير الحرجة، في ظل تنبؤات بزوغ موجة الحر وزيادة الأمطار المفيدة.

مطر # ظلام منطقة #الصعب الآن مع الأذان المغاربي، السبت 24 ذو الحجة 1444 # ابها_الانعلي الشريفي عضو مجموعة pic.twitter.com/GAKp82roX

– مجموعة الجزيرة المناخية (ClimatJazeera) 23 يوليو 2022