شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في الفجيرة

وشهدت مناطق عديدة في الإمارات أمس الأربعاء، أمطارا غزيرة تسببت في تدفق الأودية وتراكم المياه في المناطق المنخفضة بأم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان، مصحوبة ببرق ورعد في مطار الفجيرة الدولي. وتسببت الأمطار الغزيرة في انسداد بعض الشوارع والساحات في إمارة الفجيرة ورأس الخيمة، مع استمرار تكاثر السحب الركامية.

بعد هطول أمطار غزيرة .. مشاهد من #فيضان تمشيط شهدته عدة مناطق من إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة مع #الإمارات العربية المتحدة # أرابيكا pic.twitter.com/Srn8ft1P8a

– العربية (AlArabiya) 27 يوليو 2022

المطر التاريخي

وشهدت الفجيرة رقماً قياسياً في هطول الأمطار، حيث وصل منسوب مياه الأمطار إلى 170 ملم في بعض مناطق الإمارة، بحسب طقس العرب.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد سجلت أعلى كميات من الأمطار خلال تلك الفترة في ميناء الفجيرة بـ 122.6 ملم، وميناء خورفكان 98.3 ملم، ودانا 98 ملم، ودبا 91.3 ملم، وأم. الغاف 77.9 ملم ومربح الفجيرة 68 ملم ووادي الطاوي 57.8 ملم وجبل جيس 47.4 ملم.

السيول والأمطار تجتاح الفجيرة بدولة الإمارات ويتوجه محمد بن راشد لدعم عمليات الإنقاذ#الحدث pic.twitter.com/TAqkYXcGet

– الحدث (AlHadath) 27 يوليو 2022

وأشارت إحصاءات المركز الوطني إلى أن كمية الأمطار التي سجلت خلال شهر تموز / يوليو على الدولة كانت في عام 1995 في خورفكان وبلغت 175.6 ملم.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة ودعا إلى توخي الحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة في بعض مناطق الشرق والابتعاد عن تدفق الأودية وسحب المياه.