شاهد أهداف مباراة انبي والبنك الأهلي في كأس مصر

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي البنك الأهلي من تجاوز عقبة إنبي، في إطار دور الـ16 لكأس مصر.

تمكن فريق البنك الأهلي الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين إيجابيا بأربعة في نفس الشوط.

وسجل الرباعي الكروي الاول من البنك الاهلي ناصر منسي 4 اهداف بمقياس 24 و 45 + 2 و 105 و 116 دقيقة.

بينما سجل الفريق الرباعي الأول لنادي إنبي مصطفى شلبي “هدفين” في الدقيقتين 35 و 38، وسجل جون إيبوكا في الدقيقتين 92 و 121.

يلتقي فريق البنك الأهلي الأول لكرة القدم مع نظيره بيراميدز، في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر.