شاهد.. أول ظهور لمرتضى منصور بعد الحكم بحبسه

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك حاضرا بمقر القلعة البيضاء حيث يؤدي عادة مهامه.

قضت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية بسجن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر مع الأشغال الشاقة والإعدام في قضيته ضد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية مرتضى منصور وهو يلعب “تنس الطاولة”، بعد سجنه لمدة شهر لقضيته ضد رئيس القلعة الحمراء.

يلعب مرتضى منصور تنس الطاولة قبل استئناف الحكم ضده. pic.twitter.com/mLavZlZwRd

– العراب (@ AmroAmro201) 10 أغسطس 2022

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “بعد فترة وجيزة، مقطع فيديو وصوت للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك”.

أكد المستشار محمد عثمان محامي الأهلي أن الحكم الصادر بحق مرتضى منصور واجب التنفيذ وطالب رئيس القلعة البيضاء بالاستسلام.