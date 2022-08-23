شاهد.. إدارة سجن المباحث في أبها تزف أحد النزلاء في ليلة زواجه

وشهد سجن التحقيق العام في مدينة أبها ليلة مختلفة، حيث تم ترتيب حفل زفاف النزيل حمد بن صالح الشيبان اليامي على ابن عمه.

فيديو | إدارة سجن أبها العام تتزوج من نزيلات ليلة زفافهما #الإخبارية pic.twitter.com/aXMaUEOJxP

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 22 أغسطس 2022

وبحسب تقرير قناة “الإخبارية”، فقد انضم بن صالح إلى القفص الزوجي للاحتفال بزواجه، وسط مشاركة عائلته من منطقة نجران، وكذلك رفاقه الأسرى الذين رحبوا بضيوفهم واحتفلوا بهم. خاص. ليلة معه مع القصائد.

تقديم التسهيلات

وأمر رئاسة أمن الدولة بتقديم كافة التسهيلات وتوجيه كل الجهود اللازمة، لإتمام فرحته وتنفيذ طلبه لإتمام نصف ديونه.

كما قدم زملاؤه هدايا لرئاسة أمن الدولة ومبلغ 10000 ريال.

شكر وامتنان

من جهتها شكرت والدة العريس القيادة الكريمة قائلة “الفرح حرام .. يكفي .. شكرا الملك وولي العهد .. الله يرحم والديك ويجزيني كل خير .. فرح الله ..”، هذا يكفي.”

كما تم تجهيز مكان إقامة به خدمات فندقية ومعدات فاخرة، حيث سجل سجن مباحث أبها أول حالة زواج لمعتقل وفق أعلى معايير الفرح.