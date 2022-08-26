شاهد.. احتشاد المعتمرين في صحن الطواف

في مكان مهيب يعكس عبق الزمن وروحانية المكان، اجتمع الحجاج في باحة الطريق الدائري فجر الجمعة لأداء مناسكهم وسط الهدوء والرحمة.

فيديو | عطر الزمان وروحانية المكان ..

شهد حشد كبير من الحجاج والزائرين طواف المسجد الحرام في الحرم المكي تقديسًا وتقديسًا لقدسيته ومكانته وقدسيته.#الإخبارية pic.twitter.com/fjuKEX2w2C

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 26 أغسطس 2022

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية حشدا كبيرا من الحجاج والزائرين يشهدون الطواف بالمسجد الحرام في مكة تقديسًا وتقديسًا لقدسيته ومكانته وقدسيته.

أداء العمرة مع جميع التأشيرات

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة، بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الحالي 1444 هـ، أتاحت لحاملي التأشيرات بكافة أنواعها والقادمين من جميع دول العالم لهذا الغرض. للسياحة والزيارات لأداء العمرة أثناء الإقامة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة الذين حصلوا على تأشيرة دخول من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول شنغن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول الحجاج لأداء مناسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية وإثراء التجربة الثقافية والدينية للحجاج، بما يتوافق مع أهداف برامج المملكة. رؤية 2030.

الحصول على تأشيرة العمرة

تتيح منصة “مقام” بالتعاون مع العديد من الشركات والوكالات السياحية المعتمدة إمكانية الحصول على تأشيرة عمرة للحجاج القادمين من خارج المملكة واختيار باقة الخدمة المتوفرة على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال نهاية لهذه الغاية.

أولئك الذين أصدروا تأشيرات فورية عند الوصول إلى مطار المملكة العربية السعودية، داخل البلدان المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية، وللحجاج من حاملي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن، يمكنهم إجراء العمرة بسهولة و بسهولة، بشرط أن يتم استخدامها مرة واحدة فقط، وأن تحمل ختم دخول من بلد الإصدار.