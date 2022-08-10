شاهد.. استمرار موجة الغبار على الرياض

تشهد منطقة الرياض حاليا استمرار موجة الغبار المتطاير في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

فيديو | تستمر موجة الغبار حتى الفجر في منطقة الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/i5Qd8ugHpP

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 10 أغسطس 2022

تستمر موجة الغبار

ووثق مقطع فيديو من قناة “الإخبارية” مقاطع رصدت موجة الغبار والغبار التي اندلعت في شوارع العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة لها.

يأتي ذلك بعد أن أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن تشكل رياح نشطة وأتربة في منطقة الرياض حتى الساعة 1000 من صباح الأربعاء.

نشاط رفع الغبار والرياح.

وقال المركز في تنبيه إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء حيث تشمل آثارها نشاطًا في الرياح السطحية وانعدامًا شبه كامل للرؤية.

وتشمل المدن والمحافظات المتضررة الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، الرامة، شقراء، مراد، الحارق، الخرج، العاصمة. الرياض، الدرعية، الدلم، المزاحمية، حريميلة، حوطة بني تميم، ضرما.