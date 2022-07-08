شاهد.. الحافلات تواصل نقل الحجاج إلى عرفات بانسيابية عالية

تتواصل عملية نقل الحجاج بالحافلات إلى مرقد عرفات، لأداء الركن الأساسي من فريضة الحج، وسط منظومة متكاملة من خدمات الصحة والسلامة والخدمات.

فيديو | حافلات تنقل الحجاج إلى موقع عرفات بتدفق كبيريوم # ARAFFA # سلام_آمن #الإخبارية pic.twitter.com/KQSjly84rh

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

عرفات يتسلق

وأظهرت عدة مقاطع حافلات تنقل الحجاج إلى منطقة عرفات بسهولة وانسيابية عالية رغم حماس بعض الحجاج للوصول إلى مستوى عرفات سيرًا على الأقدام.

فيديو | مشاهد حية لتدفق الحجاج إلى عرفات بهدوء وبساطةيوم # ARAFFA # سلام_آمن #الإخبارية pic.twitter.com/7FuYOLw2xa

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

انطلقت قوافل الحجاج مع فجر صباح اليوم الجمعة، متوجهة إلى مستوى عرفات، مليئة بجو الإيمان المليء بالوقار والصفاء، في أفضل يوم طلعت فيه الشمس لأداء الركن الأعظم من الحج، من يقف على مستواه ومن فاته عرفات.

خطة السلامة والتحضير لـ 9500 حافلة

ورافقت قوافل الحجاج إلى عرفات مراقبة أمنية مباشرة من قبل أفراد من مختلف القطاعات الأمنية، طوقت طرق المركبات وممرات المشاة لتنظيمها وفق خطط تسلق وتجميع الحجاج، بالإضافة إلى إرشادهم وضمان ما يلزم. الأمن لهم.

وتم تجهيز 9500 حافلة لنقل 800 ألف حاج، وتخصيص 7 مسارات من منى إلى عرفات، وفق آلية بديلة حتى صباح الجمعة، فيما سيتم نقل 200 ألف معتمر، الذين سيصعدون عبر قطار المشاعر.