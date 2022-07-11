شاهد.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

يواصل الحجاج رمي الجمرات في اليوم الثاني من التشريق وسط تنظيم دقيق من قبل جميع الأطراف المعنية ؛ لسلامة الحجاج.

فيديو | مراسل الإخبارية عبد الله بن شهران الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق وسط جهود أمنية مكثفة# الخبر الأول# سلام_آمن pic.twitter.com/vHJgYivVqz

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 11 يوليو 2022

يتدفق الحجاج في أيام التشريق

رشق الحجاج أمس الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق – يوم القيامة – وسط نظام أمني دقيق. تم تجهيز مرافق الجمرات في منى لاستقبال الحجاج لإطلاق الجمرات مع مجموعة منظمة تم وضع الخطط والمشاريع الخاصة بالمرافق والتهوية والتكييف والصيانة وخدمات المرافق لمزيد من الراحة وسهولة الاستخدام. الحجاج في أداء المناسك

مظلات ومراوح في منشآت الجمرات

قدم مشروع منشأة الجمرات مظلات ومراوح تكييف مصاحبة للضباب لخفض درجة الحرارة، وتجهيز السلالم المتحركة والمباني الخدمية، وتخطيط مسارات جديدة، ونشر كاميرات تتبع لتحسين آليات التحكم في تدفقات حركة الحجاج، وكذلك لوحات ومنشآت للتوجيه والتوعية. والخدمات الإعلامية في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع إنشاءات الجمرات الحديثة والأعمال المتعلقة بها.