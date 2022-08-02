شاهد.. السفير الياباني يتذوق أنواع التمور بمهرجان بريدة

زار سفير اليابان لدى المملكة، فوميو إيواي، مهرجان بريدة للتمور، الذي انطلق يوم الاثنين ويستمر لمدة شهر في مدينة بريدة.

بارك الله فيك بكل خير وصحة وحب من مدينة التمور وتحديدا من موقع مهرجان تمور بريدة. لقد جربت أنواعًا مختلفة من التمور، سكري ووانا وبرحي وكانت جميعها لذيذة جدًا. ولا يفوتني أن أشير إلى أنني استمتعت كثيراً بزيارتي، كعادتي pic.twitter.com/yEf61Yq8di

– إيواي فوميو 🇯🇵 (FumioIwai) 2 أغسطس 2022

استمتع السفير بالزيارة

وأعرب السفير الياباني عن سعادته واستمتاعه بزيارة المهرجان، وذلك في تغريدة على حسابه على تويتر، موثقة فيه الوقت الذي تذوق فيه أنواعًا مختلفة من التمور، وكلها لذيذة المذاق.

وقال السفير فوميو إيواي في تغريدة “بارك الله فيك بكل خير وصحة وحب من مدينة التمور وتحديداً من موقع مهرجان بريدة للرطب”.

وأضاف “جربت أنواعًا مختلفة من التمر، سكري ووانانا وبرحي، وكانت جميعها لذيذة جدًا. ولا يفوتني أن أشير إلى أنني استمتعت بزيارتي كثيرًا كالعادة”.

انطلاق الحفلة

يشار إلى أن مهرجان بريدة للرطب، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وتحت إشراف إمارة المنطقة بالشراكة مع بلدية القصيم، انطلق يوم الاثنين. هيئة فنون الطهي والمركز الوطني للنخيل والتمور.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان 30 يوما في مدينة التمور ببريدة.

قال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الراجعي، إن مهرجان بريدة للتمور يحظى باهتمام ورصد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم. .

نظام متكامل

وأكد الرجعي أن المهرجان أعد نظاما متكاملا للفعاليات والخدمات المصاحبة للحدث، ورسم أبعادا مثالية ومنظمة لتسويق التمور، فضلا عن مجموعة من البرامج المصاحبة التي تتعامل مع المواعيد وتاريخها. المشتقات.

وأشار إلى أن المهرجان يسعى إلى زيادة النطاق التسويقي لتمور المنطقة، وجذب القوة الشرائية، وتوسيع دائرتها، وتهيئتها للمستهلك والمستثمر، وتصديرها داخل وخارج المملكة.