شاهد الظهُور الأول لهند القحطاني بعد عملية تجميل أنفها

خضعت النجمة السعودية على سناب شات هند القحطاني لعملية تجميل أنف، ومنذ ذلك الحين أخفت شكلها عَنّْ وسائل التواصل الاجتماعي لأنها أرادت التباهِيْ بالنتائج قبل الكشف عَنّْ وجهها، خاصة وأن العملية مصحوبة بانتفاخ أرجواني وكدمات حول الأنف، والجانب الآخر. تأثيرات.

قرر نجل هند القحطاني الأكبر، معاذ، الكشف عَنّْ شكل وجه والدتها دون مرشح، رغم أنها رفضته بشكل قاطع ودخلت فِيْ مناوشة معه، وطالبته بعدم نشر الفِيْديو فِيْ هذا الوقت، ولكن لم يعجبه إطلالتها أبدًا وأكد أنها جميلة جدًا.

وفِيْ فِيْديو آخر، أشارت معاذ إلَّى أن والدتها لديها الجرأة للسماح لها بنشر الفِيْديو، لافتة إلَّى أنها جميلة فِيْ كل حالاتها.

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعلاقة هند القوية مع أطفالها والطريقة التي تعاملهم بها.

هذا هُو أول ظهُور للهند بعد الخضوع لعملية تجميل الأنف. انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب بشكلها الحالي وناقد. وعلق أحد المتابعين قائلاً “لقد أفسدت مظهرها. جمالها طبيعي من عَنّْد الله، لكن تعليقات الناس الوقحة جعلتها تتلاعب بشكلها وتغير خلق الله”.

وأضاف آخر “أنفها تغير من أول شيء … أصبح حلوًا وغريبًا ودائريًا … أول شيء كان مجنونًا لكن الآن لا أعرف كَمْ هُو حلو، إن شاء الله سيتغير للأفضل”.

منذ فترة، شن معاذ هجومًا حاد اللسان على أحد المتابعين الذي وصف والدته بأنها عجوز، قائلاً “لن أهِيْن سيدتك العجوز، ولا أعيد الصور التي كانت أول من أمس، أو أريناها، لزيادة مشاهدات لاس “.

جاء رد معاذ عبر مقطع فِيْديو نشره على حسابه على سناب شات، قائلًا فِيْه بغضب “هذه السيدة العجوز تدوس عليك، ولا حتى الصغير معتز يدوس عليك أيها الخطأ. ترى من أنت، نراك مختبئًا خلف الهاتف ولا يمكن أن تواجه لوحة المفاتيح بعضكَمْا البعض “.

هند القحطاني وعملية أنفها

قبل عدة أشهر، صدمت هند القحطاني متابعيها بشكل وجهها المتورم والمصاب، بعد أن خضعت لعملية تجميل على أنفها، حيث شاركت معهم مقطع فِيْديو يرقد على سريرها فِيْ المستشفى وهِيْ تبكي من الألم. وإرهاق سبب له الألم، ولف أنفه بضمادات، وكان هناك تورم واحمرار حول منطقة الأنف والشفاه، حيث كان من الصعب عليه الكلام.

وأكدت القحطاني أنها كانت متعبة بشكل لا يمكن تصوره وأن المسكنات والمهدئات لم تخفف آلامها رغم تناولها 3 حبات منومة.

كَمْا أشارت النجمة السعودية إلَّى أنها تأسف لإجراء عملية جراحية بسبب الإرهاق والألم، مشيرة إلَّى أنها تشعر بالوحدة، وتتمنى أن تكون والدتها بجانبها خلال هذه المحنة.

من ناحية أخرى، كشفت هند أنها فقدت شعر حاجبيها ومقدمة رأسها، بعد أن أجريت لها عملية زراعة شعر فِيْ مقدمة رأسها وحاجبيها، قررت اتخاذ هذه الخطوة لأنها تعرضت للمضايقة والسخرية. . بسبب حجم جبهتها، أطلق عليها البعض “أم الجبهة”.