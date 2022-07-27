شاهد المفاجأة لن تتخيلي النتيجة ضعي هذا المكون قبل النوم وشاهدي الفرق

يتميز زيت الزيتون باحتوائه على العديد من الفوائد التي تساعد على تغذية الشعر والجلد، لذلك عندما نضيف القرنفل تتضاعف فوائده، يمكن استخدام هذا الخليط لعلاج مشاكل الشعر المختلفة مثل قشرة الرأس الجلدية، وتساقط الشعر، بسبب القرنفل يساعد كثيرا فِيْ تعزيز تدفق الدم فِيْ الأوعية الدموية لفروة الرأس كَمْا يزيد من معدل نمو الشعر.

خليط من زيت الزيتون والقرنفل للشعر

المكونات

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

طريقة التحضير

أولاً نخلط زيت الزيتون جيداً مع كَمْية زيت القرنفل، ثم نستخدم الخليط لتدليك فروة الرأس بحركات دائرية ونتركه على الشعر طوال الليل. بعد ذلك نترك الخليط على الشعر صباحا ثم نغسله صباحا بشامبو خفِيْف لنتيجة رائعة.

زيت الزيتون والقرنفل لتنعيم الشعر

للشعر الأسود أو البني يستخدم مزيج من زيت الزيتون والقرنفل لتنعيم الشعر وإعطائه رائحة مميزة ويتم تحضير هذا الخليط على النحو التالي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت القرنفل.

نصف كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير

أولاً نضع زيت الزيتون وزيت القرنفل فِيْ قدر ونشعله على النار. ثم نضع الخليط على النار ونتركه لعدة دقائق. ثم نرفع المزيج عن النار ونتركه يبرد لمدة ثلاث ساعات. ثم ضعي كَمْية مناسبة من الخليط فِيْ يدك ووزعيه بين يديك لتدفئة الزيت قليلاً. ثم ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك، مشطي شعرك جيداً واتركيه على شعرك لمدة ساعة. أخيرًا نقوم بغسل الشعر بالشامبو للحصول على أفضل نتيجة.

خليط من زيت الزيتون والعسل لمكافحة القشرة

المكونات

كَمْية 100 مل زيت زيتون.

ملعقتان من العسل الأبيض.

طريقة التحضير