شاهد.. النقل تحتفي بـ1000 بحار سعودي في اليوم العالمي للبحارة

تحتفل هيئة النقل العام، اليوم السبت، بأكثر من 1000 بحار سعودي، بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، الذي يحتفل به سنويا في 25 يونيو.

وسيركز الاحتفال بهذه المناسبة، التي دخلت عامها الثاني عشر هذا العام، على رحلات البحارة البحرية وتجربتهم الغنية في الملاحة البحرية.

أكثر من 1000 بحار سعودي يسافرون حول العالم، ينقلون جميع احتياجاتنا من النفط والغذاء والدواء … بصبر وتفاني للاستمتاع بالأشياء الجيدة وتلبية الاحتياجات.

شكرا # يوم_البحار #SeafarerJourney pic.twitter.com/dxqez7V9cD

– هيئة النقل العام | TGA (Saudi_TGA) 25 يونيو 2022

فخر واعتزاز بدور البحارة.

يأتي هذا الاحتفال بهدف الافتخار بالدور الرئيسي والأساسي للبحارة في صناعة النقل البحري العالمية، وإسهاماتهم الكبيرة في التدفق المستمر لضروريات الحياة الأساسية، كالغذاء والطب وغيرها، حيث يوجد أكثر من 90 ٪ من التجارة العالمية تمر عبر البحار.

امتداداً لأهمية عمل البحارة ودورهم المهم، فقد وفرت المملكة الرعاية والرعاية والدعم لجميع البحارة، وتجسد ذلك خلال فترة جائحة كورونا.

وساهمت المملكة بتقديم جرعات مجانية من لقاح فيروس كورونا لجميع البحارة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات عبورهم، مع مراعاة الاستثنائية العالمية، ودعمًا للبحارة والقطاع البحري.

مسابقات طموحة

تستثمر المملكة في عناصرها وكفاءاتها البحرية الطموحة، حيث يعمل أكثر من (1000) بحار سعودي على السفن السعودية التابعة للبحرية السعودية، والتي سجلت العام الماضي 2022 م مراتب متقدمة من حيث الحمولة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً. المستوى الحادي والعشرون عالمياً، بحسب تقرير المؤتمر السنوي للتجارة والتنمية للأمم المتحدة “أونكتاد” لعام 2022.

تلتزم المملكة بكافة الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) كأحد الأعضاء النشطين في هذه المنظمة الاستراتيجية المسؤولة عن الشحن العالمي، وخلال العام الماضي وقعت المملكة اتفاقيات دولية تتعلق بدعم (3) مبادرات لحماية البيئة البحرية العالمية.