شاهد.. انطلاق مهرجان العودة للرياض

انطلقت فعاليات مهرجان “العودة إلى الرياض” الأكبر من نوعه في المملكة في منطقة بوليفارد بلاس.

أكبر مهرجان ترفيهي.

مهرجان العودة إلى الرياض هو أكبر مهرجان تعليمي وترفيهي، وتتزامن فعالياته مع عودة المدارس.

يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه ومناسبة لجميع الأعمار.

يقدم المهرجان أنشطة للكبار، أما السينما فهي تجربة عائلية تتيح للطفل وعائلته مشاهدة الأسرة.

أنشطة لأول مرة

وسيستضيف المهرجان عروضا دولية مثل العرض المسرحي “ديزني على الجليد” و “جامعة ريوترز” والذي يتم تقديمه لأول مرة بسلسلة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية بالإضافة إلى مجموعة من العروض المسرحية. مناسب للعائلات والأطفال، بالإضافة إلى توافر سلسلة من المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات المدرسية.

يفتح المهرجان أبوابه للزوار كل يوم من الساعة 600 مساءً حتى 1200 صباحًا في أيام الأسبوع ومن الساعة 600 مساءً حتى 100 صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع، وترافق أنشطته مناطق للمطاعم والمقاهي ومتجر متعدد الأقسام للتسوق والألعاب.

يمكنك الحجز على الرابط https//www.ticketmx.com/es/d/2010/riyadh-home-coming.