شاهد اول صورة لحديقة فيريرا في الزمالك

عين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب فريق وايت كاسل الأول لكرة القدم، خلل في إحدى حدائق النادي تكريما لما يقدمه الخواجة مع فريق.

وعلق مسئولو الزمالك على لافتة في إحدى الحدائق كتب عليها “حديقة الأستاذ جوزيفالدو فيريرا”.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر في وقت سابق تعيين فيريرا في إحدى حدائق نادي الزمالك، لجهوده الكبيرة مع الحصان الأبيض ومساعدته في الفوز بالعديد من البطولات كان آخرها كأس مصر. ..

وقال مرتضى منصور في أحد المؤتمرات الصحفية إنه قرر تسمية البرتغالي فيريرا ووضع صورته في أكبر حديقة داخل الزمالك تقديرا لجهوده مع الأبيض في الموسم الماضي.

وأشاد مرتضى منصور بالمجهود الكبير الذي بذله فريرا مع الزمالك، مشيرا في ذلك الوقت إلى أن البرتغالي رفض العودة للتدريبات مرة أخرى، لكنه احترم رغبة النادي الأبيض في العودة.

يستعد الزمالك للمواجهة القادمة أمام نادي مصر المقاصة اليوم الثلاثاء 9 أغسطس الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً في المملكة العربية السعودية.

وتأتي المباراة في إطار الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.