شاهد بالصور توقيع حسام البدري لعقود تدريب وفاق سطيف

أعلن وفاق سطيف الجزائري، اليوم الخميس، تعاقده الرسمي مع المدرب المصري حسام البدري لتدريب فريق كرة القدم الأول للنادي للدورة المقبلة.

وكشف نادي وفاق سطيف الجزائري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه عين بشكل رسمي حسام البدري بعقد لمدة عامين.

تقديمه مدرب الوفاق حسام البدري 🇪🇬📸# فريق | # مردود 🏁🦅 pic.twitter.com/hsDmLxgDl2

– Entente Sportive Sétifienne (essetifienne) 14 يوليو 2022

وصل حسام البدري إلى الجزائر، الأربعاء، للاستعداد لتوقيع عقود تدريب الفريق الكروي الأول لنادي وفاق سطيف الجزائري، قبل الموسم الجديد.

يشار إلى أن حسام البدري رحل عن المنتخب المصري لكرة القدم منذ فترة بعد أداء الفراعنة غير المرضي في تصفيات كأس العالم الأفريقية.